Известно, что второй тур президентских выборов в Словакии состоится в субботу, 6 апреля.

В Словакии прозападный дипломат Иван Корчок и политик, который благосклонен к РФ, Петер Пеллегрини встретятся в субботу в ожесточенном втором туре президентских выборов. Известно, что сейчас два кандидата идут "нога в ногу", опираясь на опросы. Об этом пишет The Guardian.

В издании отмечают, что когда премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сторонником которого является Пеллегрини, вернулся к власти, то начал проводить более дружественную внешнюю политику к Москве. Кроме того, он начал нападать на независимые институты в стране, что вызывает возмущение и протесты.

По словам критиков правительства, выборы являются ключевыми, ведь будущий президент может стать сдерживающим фактором для Фицо по остановке волны отступления от демократии.

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"На кону - будущее нашей демократии", - отметила кандидат на выборах в Европарламент, которая баллотируется по списку оппозиционной Прогрессивной Словакии, Любица Карвашова.

Она отметила, что избиратели "не хотят чувствовать стыд за нашу страну, как это происходит, когда нынешнее словацкое правительство систематически сжигает мосты со своими союзниками".

В свою очередь преподаватель Университетского колледжа Лондона Михал Овадек отметил, несмотря на то, что полномочия президента Словакии ограничены, победитель все равно может изменить ситуацию. По его словам, президент может стать "барьером для большей автократизации".

"Это не значит, что это не будет продолжаться, но, вероятно, медленнее", - подчеркнул Овадек.

Что этому предшествовало

В издании напомнили, что Иван Корчок, который ранее занимал должность посла Словакии в Вашингтоне и Брюсселе и проводил предвыборную кампанию на прозападной платформе, неожиданно одержал победу в первом туре президентских выборов в прошлом месяце.

Бывший премьер-министр Петер Пеллегрини, который до этого был членом партии Фицо "Смер", а сейчас является главой правительственной коалиционной партии "Глас", заявил, что он является кандидатом "мира".

"Словакия не должна быть просто пассивным приемником того, что диктуют в Вашингтоне и Брюсселе", - сказал он во время дебатов.

По словам экспертов, последние дни предвыборной кампании были насыщены дезинформацией.

"Мы видим, что Иван Корчок после победы в первом туре стал единственным лицом, против которого направлено большое количество дезинформации и клеветнических кампаний", - прокомментировала старший научный сотрудник аналитического центра Globsec Катарина Клингова.

Известно, что в социальных сетях и листовках распространяются негативные нарративы и дезинформация, где Корчока в основном изображают, как подстрекателя войны, которого поддерживает Запад. В то же время "Смер" обвинил сторонников Корчока в разжигании вражды.

Президентские выборы в Словакии: что известно

Как писал УНИАН, в конце марта оппозиционный политик к правительству Роберта Фицо Иван Корчок обогнал Петера Пеллегрини в первом туре на выборах президента Словакии.

"Результат первого тура выглядит многообещающим. Но чтобы достичь успеха во втором туре, нам нужно сделать больше для того, чтобы обратиться к избирателям со всего политического спектра", - отмечал тогда Корчок.

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