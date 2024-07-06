Отмечается, что соперник набрал менее 50% голосов.

Единственный кандидат в президенты Ирана от реформистов Масуд Пезешкиан выиграл выборы президента, которые были назначены после гибели Ибрагима Раиси. Во втором туре президентских выборов Пезешкиан набрал 53,3%, а его соперник - консерватор Саид Джалили получил 44,3%.

Издание Bloomberg пишет, что выборы прошли в период беспрецедентной оппозиции правящему клерикальному истеблишменту Ирана, а также на фоне беспорядков и конфликтов на Ближнем Востоке.

Подбрасывание монетки

Рекордно низкая явка (около 40%) на голосовании в прошлую пятницу подчеркнула кризис легитимности, с которым столкнулась Исламская Республика и ее верховный правитель, верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Широкомасштабные демонстрации и насильственное восстание в 2022 году привели в ярость правящих клерикалов и заставили силы безопасности подавить инакомыслие настолько, насколько это возможно.

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Подчеркивая, что эти протесты все еще актуальны для многих избирателей, несколько семей погибших от рук иранских сил безопасности во время беспорядков воспользовались социальными сетями, чтобы публично бойкотировать выборы.

Голосование по сути, являлось подбрасыванием монетки, поскольку у обоих претендентов был вероятный путь к победе.

Два кандидата, не прошедшие во второй тур, оба придерживающиеся жесткой линии, призвали своих сторонников поддержать Джалили во втором туре.

Твердолобые

Но были признаки того, что консервативные и жесткие политические фракции разделились во мнениях относительно того, кого поддерживать.

Мохаммад Бакер Калибаф, нынешний спикер парламента и бывший командир Корпуса стражей исламской революции, занявший третье место в первом туре, сказал своим сторонникам поддержать Джалили. Однако позже несколько иранских газет предположили, что его сторонники разделились, и многие из них скорее поддержат Пезешкиана, опасаясь, что политика Джалили будет вредна для экономики и приведет к дальнейшей изоляции Ирана.

Хаменеи публично не поддержал ни одного из кандидатов, но в своей речи он посоветовал избирателям держаться подальше от тех, кто считает, что стране будет лучше, если она будет сотрудничать с США.

Смерть Раиси - главные новости

Ибрагим Раиси погиб в результате авиакатастрофы вечером 19 мая. Вертолет, на борту которого был президент Ирана, упал в горном лесу недалеко от границы с Азербайджаном.

Погода также могла быть причиной катастрофы - иранские власти сообщили, что попытки обнаружить место катастрофы были затруднены туманом, ветром и сильным дождем.

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