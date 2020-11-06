Согласно прогнозам Fox News, в случае победы в Джорджии или в Пенсильвании Байден наберет необходимые для избрания президентом США 270 голосов выборщиков.

Кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден вышел вперед в президентской гонке США в штате Пенсильвания после обработки 98% бюллетеней.

Читайте такжеБайден побеждает в Джорджии и почти гарантированно получает президентство - СМИПо сведениям телеканала Fox News, Байден набирает 3 млн 295 319 тыс. голосов, в то время как его сопернику республиканцу Дональду Трампу отдали предпочтение 3 млн 289 725 тыс. человек. Таким образом, бывший вице-президент США вырвался вперед на 5 594 голоса.

Перед этим Байден смог вырваться вперед на более чем тысячу голосов в штате Джорджия (16 выборщиков) после обработки 99% бюллетеней, где еще в четверг у Трампа был перевес в 5 тыс. голосов.

Согласно прогнозам Fox News, в случае победы в Джорджии или в Пенсильвании Байден наберет необходимые для избрания президентом США 270 голосов выборщиков. Пока, по подсчетам телеканала, Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден - 264, передает ТАСС.

Выборы президента США

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Автор: УНИАН