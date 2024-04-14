В целом 51% молодых людей Франции заявили, что готовы воевать, если нужно будет защищать интересы своей страны.

Во Франции провели опрос, который свидетельствует, что 51% молодежи страны готовы брать в руки оружие и воевать в Украине, если это потребуется для защиты интересов их государства. Об этом говорится в результатах опроса, который был проведен по заказу Института стратегических исследований военной школы (IRSEM) и Общего управления по вопросам международных отношений и стратегии (DGRIS).

Известно, что DGRIS и IRSEM - это органы, которые функционируют в структуре Минобороны Франции. Опрос был проведен среди 2300 французов, которым от 18 до 25 лет. Его опубликовали 12 апреля, однако он проводился еще летом 2023 года.

Когда у них спросили, если бы защищать Францию пришлось во время участия в войне в Украине, пошли бы они воевать за свою страну, на что 51% французских молодых людей ответили "да". Среди них 17% дали уверенный ответ, еще 34% заявили "наверное да".

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Также был похожий вопрос, но без упоминания Украины, будут ли они защищать Францию, 57% опрошенных ответили, что готовы защищать Францию в случае возможной войны.

В свою очередь 62% респондентов считают, что нужно восстановить всеобщую военную службу, которую Франция отменила в 1997 году.

Отправка западных войск в Украину: что известно

В конце февраля 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает варианта отправки иностранных войск в Украину. По его словам, наземная операция с участием западных войск в Украине может потребоваться "в какой-то момент".

"Возможно, в какой-то момент - я не хочу этого, я не буду брать на себя инициативу - нам придется провести операции на местах, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским силам. Сила Франции в том, что мы можем это сделать", - подчеркнул Макрон.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал такую инициативу Макрона. По его словам, если западные войска будут обучать украинских бойцов на территории нашего государства, то это будет гораздо быстрее, чем отправлять защитников за границу.

"И также здесь они должны получить боевой опыт, на этой технике. Потому что одна история, когда вы на этой технике в мирном государстве, а другая - на поле боя. Второе: построить ремонтные хабы, чтобы ремонтировать всю западную технику в Украине, в отдельных регионах, под землей. Это работает, даже некоторые вещи мы уже делаем и видим, насколько это быстрее. Некоторые экземпляры техники, которую мы отправляем на ремонт, обратно получаем через три месяца. Также мы за предложение инициативы быть на границе. Как мы можем отказываться? Если они такое предлагают и будут приезжать, мы только будем поддерживать", - подчеркнул глава государства.

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