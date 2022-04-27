Благодаря Штатам военные РФ в буквальном смысле разносили пустые поля там, где когда-то была установлена система противовоздушной обороны, узнали журналисты.

Вначале вторжения Российской Федерации в Украину американская сторона передала Киеву подробные сведения о том, когда и куда должны прилететь бомбы и ракеты РФ, что помогло украинской стороне убрать из опасных мест авиацию и средства противовоздушной обороны.

Стороны обменивались разведданными в режиме реального времени, пишет NBC News, ссылаясь на сведения бывших и нынешних американских чиновников.

По данным источников, благодаря быстрому обмену сведениями украинская сторона в первые дни смогла сбить в Киевской области российский транспортник, на борту которого были сотни военных, и это помогло отразить вражеское нападение на ключевой аэропорт - в Гостомеле.

"С самого начала мы довольно сильно стремились делиться с Украиной как стратегическими, так и оперативными разведывательными данным. Это было эффективно как на тактическом, так и на стратегическом уровне. Есть примеры, когда вы можете довольно ясно рассказать историю о том, что это имеет большое значение", - сказал собеседник.

Источник добавил, что украинской стороне передали, в частности, коммерческие спутниковые снимки и много другой развединформации, например, о том, где орудуют определенные подразделения противника.

"Российские военные в буквальном смысле разносят пустые поля там, где когда-то была установлена система противовоздушной обороны", - заявил еще один представитель властей Штатов.

Американские чиновники назвали обмен разведданными с Украиной вначале вторжения РФ масштабной и беспрецедентной операцией по обмену сведениями со страной-партнером, не входящей в НАТО, которая, сыграла решающую роль в успехе Киева в войне против более крупной и лучше оснащенной российской армии.

Напомним, войска РФ вторглись в Украину 24 февраля рано утром.

Сначала враг бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирное население в ряде населенных пунктов, в частности, в Киеве, Харькове, Чернигове, Херсоне, Мариуполе, Одессе, Виннице и Запорожье.

Практически весь мир осудил широкомасштабную агрессию России против Украины. Ряд западных стран, в частности США, ввели против РФ новые санкции и помогали Украине деньгами и вооружением.

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