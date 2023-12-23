Сейчас агентство наблюдает за страной в основном с помощью спутниковых изображений.

Новый реактор на северокорейском ядерном комплексе в Йонбёне, судя по всему, заработал впервые, заявили наблюдатели ООН и независимые эксперты, что будет означать дополнительный потенциальный источник плутония для ядерного оружия.

Северная Корея в течение многих лет использовала отработанное топливо ядерного реактора мощностью 5 мегаватт в Йонбёне для производства плутония для своего ядерного арсенала, но характерный выброс теплой воды из более крупного легководного реактора позволяет предположить, что он тоже вступит в строй, сообщает Reuters.

"Выброс теплой воды указывает на то, что реактор достиг критического состояния", - заявил в своем заявлении глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, имея в виду, что цепная ядерная реакция в реакторе является самоподдерживающейся.

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МАГАТЭ не имело доступа в Северную Корею с тех пор, как Пхеньян выслал инспекторов в 2009 году. Сейчас агентство наблюдает за страной в основном с помощью спутниковых изображений. Без доступа МАГАТЭ не сможет подтвердить рабочее состояние реактора, сказал Гросси.

МАГАТЭ сообщает, что с октября наблюдает сильный отток воды из системы охлаждения легководного реактора, что позволяет предположить продолжающийся ввод реактора в эксплуатацию. По последним данным, вода была теплой, сказал Гросси.

"LWR, как и любой ядерный реактор, может производить плутоний в своем облученном топливе, который может быть выделен во время переработки, поэтому это вызывает беспокойство", - сказал он, добавив, что продвижение ядерной программы Северной Кореи вызывает "глубокое сожаление".

Исследователи из Центра исследований нераспространения Джеймса Мартина (CNS) в Калифорнии также пришли к выводу, что реактор, скорее всего, работает, добавив, что он может быть "значительным источником ядерного материала" для программы создания ядерного оружия, которая запрещена резолюциями Совета Безопасности ООН.

Ядерные испытания КНДР

Новости о работе реактора появились после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что испытания межконтинентальной баллистической ракеты, проведенные на этой неделе, показали, что его страна без колебаний начнет ядерную атаку, если противник спровоцирует ее с помощью стратегического оружия. Северная Корея провела шесть ядерных испытаний, последнее был ов 2017 году.

Деятельность на северокорейском ядерном полигоне в Пунге-ри привела к многомесячным предположениям о том, что Северная Корея может возобновить испытания ядерного оружия, стремясь миниатюризировать боеголовки для использования в баллистических ракетах.

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