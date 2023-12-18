В прошлом месяце Северная Корея заявила, что провела испытания твердотопливных двигателей для предстоящей баллистической ракеты средней дальности нового типа.

Северная Корея провела в понедельник испытания межконтинентальной баллистической ракеты, работающей на твердом топливе, заявили южнокорейские официальные лица. Это будет третье подобное испытание в этом году, призванное повысить возможности запуска без особой подготовки.

Сеул не назвал конкретную ракету, но Северная Корея, обладающая ядерным оружием, представила свою твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18" на военном параде в феврале и ранее испытала ее во время запусков в апреле и июле, пишет Reuters.

В прошлом месяце Северная Корея также заявила, что провела испытания твердотопливных двигателей для предстоящей баллистической ракеты средней дальности (БРСМ) нового типа.

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Вот некоторые характеристики твердотопливной технологии и то, как она может помочь КНДР улучшить свои ракетные системы.

В чем преимущества твердого топлива

Твердотопливные ракеты не требуют заправки непосредственно перед запуском, они часто проще и безопаснее в эксплуатации и требуют меньше материально-технического обеспечения, что делает их труднее обнаружить и сделать их более живучими, чем жидкотопливное оружие.

"Эти возможности гораздо более эффективны во время кризиса", - сказал Анкит Панда, старший научный сотрудник американского Фонда Карнеги за международный мир.

Что такое твердотопливные технологии

Твердое топливо представляет собой смесь топлива и окислителя. Горючим часто служат металлические порошки, такие как алюминий, а наиболее распространенным окислителем является перхлорат аммония, который представляет собой соль хлорной кислоты и аммиака.

Топливо и окислитель связаны между собой твердым резиновым материалом и упакованы в металлический корпус.

Когда горит твердое топливо, кислород перхлората аммония соединяется с алюминием, генерируя огромное количество энергии и температуру более 5000 градусов по Фаренгейту (2760 градусов по Цельсию), создавая тягу и поднимая ракету со стартовой площадки.

У кого есть эта технология

Северная Корея использует твердое топливо в ряде небольших баллистических ракет меньшей дальности.

Советский Союз разместил свою первую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету РТ-2 в начале 1970-х годов, после чего Франция разработала баллистическую ракету средней дальности S3, также известную как SSBS.

Китай начал испытания твердотопливных МБР в конце 1990-х годов.

Южная Корея также заявила, что она получила "эффективную и передовую" технологию твердотопливных баллистических ракет, хотя на данный момент это ракеты гораздо меньшего размера.

Твердое против жидкости

Жидкое топливо обеспечивает большую тягу и мощность, но требует более сложной технологии и дополнительного веса.

Твердое топливо плотное и сгорает довольно быстро, создавая тягу за короткое время. Твердое топливо может храниться в течение длительного периода времени, не разлагаясь и не разрушаясь – это обычная проблема с жидким топливом.

Северная Корея заявила, что разработка ее новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" "радикально повысит" ее потенциал ядерного контратаки.

После первого запуска министерство обороны Южной Кореи попыталось преуменьшить значение испытаний, заявив, что Северу потребуется "дополнительное время и усилия", чтобы освоить эту технологию.

Ракетная программа КНДР

Северная Корея регулярно проводит учебные и тестовые пуски баллистических ракет, способных нести ядерную боеголовку. В октябре Пхеньян пригрозил нанести ядерный удар по американскому авианосцу у берегов Южной Кореи.

В ноябре КНДР разорвала сделку о деэскалации с Южной Кореей и начала подтягивать войска к общей границе. Тогда же Северная Корея запустила новый военный спутник-шпион.

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