Северная Корея провела в понедельник испытания межконтинентальной баллистической ракеты, работающей на твердом топливе, заявили южнокорейские официальные лица. Это будет третье подобное испытание в этом году, призванное повысить возможности запуска без особой подготовки.
Сеул не назвал конкретную ракету, но Северная Корея, обладающая ядерным оружием, представила свою твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18" на военном параде в феврале и ранее испытала ее во время запусков в апреле и июле, пишет Reuters.
В прошлом месяце Северная Корея также заявила, что провела испытания твердотопливных двигателей для предстоящей баллистической ракеты средней дальности (БРСМ) нового типа.
Вот некоторые характеристики твердотопливной технологии и то, как она может помочь КНДР улучшить свои ракетные системы.
В чем преимущества твердого топлива
Твердотопливные ракеты не требуют заправки непосредственно перед запуском, они часто проще и безопаснее в эксплуатации и требуют меньше материально-технического обеспечения, что делает их труднее обнаружить и сделать их более живучими, чем жидкотопливное оружие.
"Эти возможности гораздо более эффективны во время кризиса", - сказал Анкит Панда, старший научный сотрудник американского Фонда Карнеги за международный мир.
Что такое твердотопливные технологии
Твердое топливо представляет собой смесь топлива и окислителя. Горючим часто служат металлические порошки, такие как алюминий, а наиболее распространенным окислителем является перхлорат аммония, который представляет собой соль хлорной кислоты и аммиака.
Топливо и окислитель связаны между собой твердым резиновым материалом и упакованы в металлический корпус.
Когда горит твердое топливо, кислород перхлората аммония соединяется с алюминием, генерируя огромное количество энергии и температуру более 5000 градусов по Фаренгейту (2760 градусов по Цельсию), создавая тягу и поднимая ракету со стартовой площадки.
У кого есть эта технология
Северная Корея использует твердое топливо в ряде небольших баллистических ракет меньшей дальности.
Советский Союз разместил свою первую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету РТ-2 в начале 1970-х годов, после чего Франция разработала баллистическую ракету средней дальности S3, также известную как SSBS.
Китай начал испытания твердотопливных МБР в конце 1990-х годов.
Южная Корея также заявила, что она получила "эффективную и передовую" технологию твердотопливных баллистических ракет, хотя на данный момент это ракеты гораздо меньшего размера.
Твердое против жидкости
Жидкое топливо обеспечивает большую тягу и мощность, но требует более сложной технологии и дополнительного веса.
Твердое топливо плотное и сгорает довольно быстро, создавая тягу за короткое время. Твердое топливо может храниться в течение длительного периода времени, не разлагаясь и не разрушаясь – это обычная проблема с жидким топливом.
Северная Корея заявила, что разработка ее новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" "радикально повысит" ее потенциал ядерного контратаки.
После первого запуска министерство обороны Южной Кореи попыталось преуменьшить значение испытаний, заявив, что Северу потребуется "дополнительное время и усилия", чтобы освоить эту технологию.
Ракетная программа КНДР
Северная Корея регулярно проводит учебные и тестовые пуски баллистических ракет, способных нести ядерную боеголовку. В октябре Пхеньян пригрозил нанести ядерный удар по американскому авианосцу у берегов Южной Кореи.
В ноябре КНДР разорвала сделку о деэскалации с Южной Кореей и начала подтягивать войска к общей границе. Тогда же Северная Корея запустила новый военный спутник-шпион.