По словам политика, Украину стоит приблизить к НАТО.

Президент Чехии Петр Павел раскритиковал фразу "мост в НАТО", которую широко применяют во время саммита относительно пути Украины к членству в альянсе.

"Я немного чувствительно реагирую на это слово "мост", потому что им злоупотребляли в нашем собственном опыте. Мой предшественник пытался позиционировать Чехию как "мост между Западом и Востоком", но сейчас это не работает", - отметил он во время разговора в Атлантическом Совете в рамках своего визита в Техас после вашингтонского саммита НАТО, пишет Голос Америки.

По его словам, по этому вопросу продолжалось много дискуссий, однако все же было вписано слово "мост".

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"Вы знаете, мост можно легко разрушить. С чисто технической и военной точки зрения Украина сейчас имеет самую опытную армию в Европе. Это также самая большая армия в Европе. Они получили большой опыт за последние два с половиной года, который могут использовать и используют союзники по НАТО", - добавил Павел.

В то же время президент Чехии считает, если Украина будет оставаться в "теневой зоне" НАТО, то это лишь создаст условия для нового конфликта. Поэтому для того, чтобы стабилизировать ситуацию на восточном фланге, стоит приблизить Украину к НАТО и способствовать ее интеграции в альянс, подчеркнул политик.

Украина и НАТО - последние новости

Ранее издание Foreign policy рассказало, что НАТО дало Украине после саммита в Вашингтоне. По словам журналистов, Украина получила "необратимый" путь к членству, однако не получила приглашение о вступлении в НАТО.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обещание того, что Украина станет членом НАТО, должно быть выполнено, однако украинцы не могут ждать этого еще 75 лет.

Это должно произойти раньше, а не позже. Потому что это единственный путь для обеспечения стратегической безопасности и стабильности в Евроатлантическом регионе", - подчеркнул он.

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