Специалист по Северной Корее отметил, что в таких переговорах есть прагматический аспект.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, возможно, захочет, чтобы северокорейские солдаты были размещены на границе России и Украины.

"Путин хочет от Северной Кореи боеприпасов, противотанковых артиллерийских снарядов и, возможно, живой силы - то есть северокорейских солдат, которые были бы размещены в приграничном районе между Россией и Украиной", - рассказал специалист по Северной Корее Сон Юн Ли в комментарии Sky News.

При этом он привел несколько моментов, подтверждающих его предположение.

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"Тысячи северокорейских рабочих все еще находятся в России, несмотря на резолюцию ООН по безопасности в декабре 2017 года, которую Россия подписала, призывающую все государства-члены ООН принудительно отправить обратно в Северную Корею всех рабочих, работающих за рубежом. Сейчас России нужно больше живой силы, учитывая большие потери и жертвы, которые она понесла в этой войне", - отметил эксперт.

Кроме того, он напомнил, что лидер Северной Кореи не проявляет особого уважения ни к человеческой жизни, ни к жизни своего народа. По его словам, в переговорах между Путиным и Ким Чен Ыном есть утилитарный, прагматический аспект.

Также Ли также напомнил, что у Северной Кореи есть запасы оружия, которые страна может предоставить России, поэтому обе страны будут рассматривать эту встречу как отвечающую их "национальным интересам".

Эксперт отметил, что Киму необходимо было посетить Путина, потому что "он стремится получить от России более передовые военные технологии".

Визит Ким Чен Ын в Россию - что известно

10 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын отправился в Российскую Федерацию на своем бронированном поезде. Его сопровождают ведущие чиновники правящей Трудовой партии Кореи, правительства и вооруженных сил. 12 сентября поезд Кима въехал на территорию России.

Издание Bloomberg сообщает, что главным вопросом переговоров будут поставки северокорейского оружия Москве для войны против Украины в обмен на технологии в сфере строительства ядерных подводных лодок и спутников-шпионов.

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