Ожидается, что Путин будет выпрашивать у Кима снаряды для артиллерии.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уже въехал на территорию России на своем поезде и прибыл на станцию Хасан после пересечения границы. Об этом пишет японское издание Kyodo со ссылкой на собственные источники, близкие к российским властям.

Эту информацию подтверждает российское государственное агентство "РИА Новости". "Поезд Ким Чен Ина прибыл в Россию, едет по Приморью на север", – говорится в сообщении.

Накануне государственное информагентство Северной Кореи сообщило, что Ким Чен Ын уехал из Пхеньяна, чтобы посетить Россию. Однако на самом деле диктатор покинул свою столицу еще в воскресенье. В поездке Кима сопровождают ведущие чиновники правящей Трудовой партии Кореи, правительства и вооруженных сил, сообщают государственные СМИ КНДР.

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В этом сообщении нет подробностей о месте назначения Кима, но российские СМИ сообщали, что Владимир Путин прибыл в понедельник во Владивосток, где проходит Восточный экономический форум.

Последний раз Ким и Путин встречались в апреле 2019 года в том же Владивостоке. По данным Kyodo, сегодняшняя поездка корейского диктатора является первым его зарубежным визитом с того времени, поскольку из-за пандемии коронавируса Ким никуда не выезжал.

Правда, в июне 2019 года Ким встречался с тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Но для этого ему не пришлось покидать страну. Встреча состоялась в нейтральной зоне на границе с Южной Кореей.

Зачем Ким едет к Путину

По данным американского издания Bloomberg, основная тема переговоров Путина и Кима во Владивостоке – это вопрос поставок северокорейского оружия в Россию. Из-за высокой интенсивности боевых действий в Украине российской армии не хватает боеприпасов. Огромные запасы снарядов именно нужных России калибров как раз имеет КНДР.

В свою очередь Северная Корея стремится получить от России технологии в сфере строительства ядерных подводных лодок и спутников-шпионов. Кроме того, для изолированной от остального мира и крайне примитивной северокорейской экономики даже получение большого количества иностранной валюты в обмен на снаряды уже само по себе будет выгодным.

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