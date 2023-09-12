Его встречал военный оркестр.

Российские пропагандисты публикуют новые кадры прибытия Ким Чен Ына в РФ. На них можно увидеть, как лидер КНДР выходит из поезда, его встречает военный оркестр.

Где именно сняты эти кадры, не уточняется. Агентство ТАСС со ссылкой на Минприроды РФ пишет, что глава ведомства Александр Козлов встретил лидера КНДР на станции Хасан в Приморском крае. Губернатор края Олег Кожемяко сообщил, что участвовал во встрече Ким Чен Ына на приграничной станции.

В течение дня российские пропагандистские агентства писали, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу будет участвовать в переговорах Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина. Также Кремль не исключал, что в ходе визита Ким Чен Ына будет обсуждаться вопрос оказания Пхеньяну гуманитарной помощи.

Визит Ким Чен Ына в Россию - что нужно знать

В воскресенье, 10 сентября, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на своем бронированном поезде отправился в Россию. Его сопровождают ведущие чиновники правящей Трудовой партии Кореи, правительства и вооруженных сил.

Утром 12 сентября, как сообщалось, поезд Кима въехал на территорию России и прибыл на станцию Хасан после пересечения границы.

По данным американского издания Bloomberg, основная тема переговоров между лидерами РФ и КНДР – поставки северокорейского оружия Москве в обмен на технологии в сфере строительства ядерных подводных лодок и спутников-шпионов.

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