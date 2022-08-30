Сегодня к министрам обороны стран-членов Евросоюза обратился их украинский коллега Алексей Резников, который рассказал о потребности украинских военных с целью прохождения подготовки на средне- и долгосрочную перспективу.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе работают над определением параметров для будущей военной миссии для обучения и подготовки украинских военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал на пресс-конференции в Праге после неформальной встречи Совета ЕС на уровне министров обороны стран-членов Евросоюза.

Высокий представитель ЕС отметил важность восстанавления украинские силы, и в частности, обучения солдат и подготовки кадров для военных структур. Боррель сказал о существовании многих инициатив по подготовке личного состава, находящихся на стадии разработки. Но потребности огромны, подчеркнул он.

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"И я могу сказать, что все страны-члены четко согласились относительно этого и в отношении создания необходимой работы по определению параметров для миссии военной помощи Евросоюза для Украины", - подчеркнул Боррель.

Он отметил, что Совет ЕС на неформальных заседаниях не принимает официальных решений, но сегодня было решено начать подготовительную работу, которая будет предусматривать поддержание контакта с Украиной с одной стороны, и определение правовых и оперативных параметров с другой, чтобы сформулировать "концепцию кризисного менеджмента", что может в итоге помочь принять решение относительно миссии.

При этом, сегодня в режиме видеоконференции министров обороны стран-членов Евросоюза выступил их украинский коллега Алексей Резников, который рассказал о перечне потребностей украинских военных разного уровня с целью прохождения подготовки на средне- и долгосрочную перспективу.

Боррель отметил, что еще до войны были предложения по организации предоставления высшего образования для военных.

Как сообщал УНИАН, 9 июля в Великобритании начали обучение около 10 тысяч мобилизованных украинских военных, их учат 1050 британских военных инструкторов.

О своем намерении отправить инструкторов в Великобритании для тренировки украинских военных сообщали Канада, Швеция, Дания, Новая Зеландия и другие страны.

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