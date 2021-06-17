28-летнего испанца Альберто Санчеса Гомеса приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство своей матери и поедание ее плоти.
Об этом пишут BBC News.
Мужчину арестовали еще в 2019 году после того, как полиция обнаружила части тела вокруг дома его матери – некоторые были упакованы в пластиковые контейнеры.
Суд отклонил аргументы Санчеса, что на момент убийства у него произошел психоз. Теперь он будет сидеть 15 лет за убийство и еще 5 месяцев – за осквернение трупа.
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Полиция прибыла в дом на востоке Мадрида в феврале 2019 года по вызову друга семьи по поводу самочувствия 60-летней Марии Соледад Гомес.
В ходе судебного разбирательства подтвердился факт причастности к убийству тогда 26-летнего сына жертвы. Он задушил ее и ел плоть в течение следующих нескольких недель, а остатки скормил собаке.
Полиция хорошо знала подсудимого, который неоднократно совершал насилие в отношении своей матери.
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