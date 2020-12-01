Последний раз его видели в 12-летнем возрасте.

В Швеции задержали женщину, которая 28 лет держала взаперти своего сына.

Об этом сообщает телеканал Expressen.

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Как сообщается, последний раз парня видели, когда ему было 12 лет. Тогда мать забрала ребенка из школы и его больше никогда не видели.

Уже взрослого мужчину без зубов и с язвами по всему телу нашла родственница. Она осмотрела квартиру, когда пожилую мать парня забрали в больницу. Мужчина с трудом мог отвечать на вопросы, его тут же госпитализировали. Медики оценили его состояние как тяжелое.

Как сообщается, мать внушила ребенку, что окружающие хотят навредить ему. Причиной такого поведение стало тяжелое событие в семье. Какое именно – полиция пока не выяснила.

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Перевод: Екатерина Лиманская