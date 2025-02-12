Президент отметил, что Украина пока не видела соответствующих разработок США и не слышала никаких предложений.

У президента США Дональда Трампа пока нет готового плана о том, как завершить войну в Украине. Уверенность в этом высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью для The Economist.

"Я уверен, что пока нет готового плана. Почему? Потому что план не может быть чисто американским. Потому что война идет здесь. И без нашей совместной работы, без консультаций с нами, я думаю, он не может быть полным. У команды президента Трампа, вероятно, есть какие-то разработки. Я уверен, что они есть, потому что для них это очень важный вопрос", - сказал он.

Зеленский считает, что совместная работа США и Украины над данным планом начнется в феврале, а пока Трамп занят внутренними проблемами Штатов:

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"Мы пока не видели этих разработок. Мы их не видели, и мы не слышали никаких предложений. Вот и все. Я думаю, что февраль будет месяцем, когда эта работа начнется. Я думаю, что президент Трамп занимается внутренними проблемами в Соединенных Штатах, и я думаю, что это его приоритет. По крайней мере, это то, что мы видим в открытом доступе, и у меня нет никакой другой информации".

Напомним, на днях Зеленский заявил, что Трампу нужно не просто закончить войну в Украине, ему нужно сделать так, чтобы у Путина не было шансов снова напасть, ведь это в интересах всего Запада.

По его словам, это значит, что Украине необходимы сильные гарантии безопасности, иначе замороженный конфликт приведет к тому, что Путин вернется со своей агрессией и не остановится, и проиграет весь западный мир.

Если Путина не остановить, он пойдет дальше на "Литву, Латвию, Эстонию, Польшу", предупредил Зеленский.

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