Речь идет о 600 военнослужащих.

В начале 2024 года Испания отправит в Словакию группу своих военнослужащих. Об этом пишет ABC España.

По данным издания, уже в январе испанская армия начнет развертывание на границе Словакии для защиты восточного фланга Североатлантического альянса. Новая миссия будет включать 600 испанских солдат, танки Leopard и вертолеты.

"Вооруженные силы начнут 2024 год с нового развертывания в Словакии. В общей сложности 600 военнослужащих будут составлять эту новую миссию, направленную на усиление присутствия Атлантического альянса на его восточном фланге", - говорится в сообщении.

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Усиление НАТО из-за войны в Украине

Как известно, после начала полномасштабной войны в состав Альянса вошла Финляндия. Также принятие решения о членстве ожидает Швеция.

Известно, что в НАТО готовят региональные планы по реагированию на возможное нападение Российской Федерации. Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял, что самой большой угрозой для Альянса является Россия террористические группировки.

Еще летом в Министерстве обороны Российской Федерации заявляли, что будут наращивать свои военные силы на западных границах из-за "усиления угрозы безопасности со стороны НАТО".

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