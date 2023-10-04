Решение было принято еще во время саммита в Литве.

НАТО считает, что наибольшую угрозу для него представляют Россия и террористические группировки. Лидеры Альянса согласовали соответствующие региональные планы по сдерживанию и защите еще во время саммита в Вильнюсе.

Об этом рассказал председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме по безопасности, пишет Укринформ. По его словам, ранее было решено увеличить боевые группы на восточном фланге до восьми, четыре из них усилили до бригадного уровня.

Также Альянс увеличил численность сил быстрого реагирования до 300 тысяч военнослужащих, способных к развертыванию в течение первого месяца. Бауэр отмечает, что именно такого количества бойцов должно быть достаточно в случае "большого конфликта" с Россией.

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Адмирал отмечает, что ряду стран необходимо увеличивать инвестиции в обучение войск, наращивание производственных мощностей и интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны.

"В противовоздушной обороне можно сделать две вещи. Вы можете ждать, пока ракеты долетят до вас, а затем сбивать их. Для этого понадобится много ракет, как мы видим в Украине. И речь идет не только о ракетах, но и о беспилотниках, которые все чаще используются. Или же вы используете ракеты и другие системы со своей стороны, чтобы уничтожить системы, из которых россияне выпускают эти ракеты по вам, что является достаточно эффективным, потому что тогда им не из чего стрелять. Поэтому именно комбинацию этих двух вещей мы увидим с точки зрения инвестиций", - добавил Бауэр.

Возможный конфликт НАТО с Россией

Напомним, летом Reuters сообщил, что члены Альянса достигли согласия по региональным планам реагирования на нападение России.

Отмечается, что необходимости в таких планах не было десятилетиями, однако полномасштабная война в Украине все изменила.

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