Военные отмечают, что это базовый навык для любой наземной операции.

Войска НАТО форсировали реку Вислу в Польше во время военных учений.

Как сообщает BILD, военные переправляли через реку боевые танки, бронетранспортеры и другую технику с помощью амфибийно-паромных машин и высокоскоростных плавучих мостов. Учения под названием Dragon 24 на самой длинной реке Польши прошли примерно в ста километрах к югу от Гданьска.

"Мы показываем, какие возможности мы имеем, и сочетаем это с решимостью их использовать", - заявил генерал НАТО Гуннар Брюгнер.

Он пояснил, что преодоление реки - это ключевой навык, который нужен армии для доставки подкреплений на фронт.

Другие учения НАТО

Как сообщал УНАН, НАТО проводит учения Steadfast Defender 2024 проходят с 24 января 2024 года до конца мая. В них принимают участие около 90 тысяч военнослужащих 31 страны-союзника, а также партнер НАТО Швеция. Также задействовали:

более 50 Военно-Морских сил, включая авианосцы, фрегаты, корветы и эсминцы.

более 80 воздушных платформ, включая F35, FA18, Harriers, F15, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

более 1100 боевых машин, включая 166 танков, 533 боевые машины пехоты и 417 бронетранспортеров.

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