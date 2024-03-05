Войска НАТО форсировали реку Вислу в Польше во время военных учений.
Как сообщает BILD, военные переправляли через реку боевые танки, бронетранспортеры и другую технику с помощью амфибийно-паромных машин и высокоскоростных плавучих мостов. Учения под названием Dragon 24 на самой длинной реке Польши прошли примерно в ста километрах к югу от Гданьска.
"Мы показываем, какие возможности мы имеем, и сочетаем это с решимостью их использовать", - заявил генерал НАТО Гуннар Брюгнер.
Он пояснил, что преодоление реки - это ключевой навык, который нужен армии для доставки подкреплений на фронт.
Другие учения НАТО
Как сообщал УНАН, НАТО проводит учения Steadfast Defender 2024 проходят с 24 января 2024 года до конца мая. В них принимают участие около 90 тысяч военнослужащих 31 страны-союзника, а также партнер НАТО Швеция. Также задействовали:
- более 50 Военно-Морских сил, включая авианосцы, фрегаты, корветы и эсминцы.
- более 80 воздушных платформ, включая F35, FA18, Harriers, F15, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.
- более 1100 боевых машин, включая 166 танков, 533 боевые машины пехоты и 417 бронетранспортеров.