Вероятно, генералы Бундесвера заинтересованы в эскалации этой войны, хотя канцлер Шольц до сих пор был крайне осторожным.

Утечка 38-минутного разговора немецких генералов по отправке крылатых ракет Taurus в Украину говорит о том, что воля НАТО не приводить к экскалации войны ослабевает.

Как пишет обозреватель Guardian Саймон Дженкинс, переговоры генералов состоялись по незашифрованной линии с секретностью подросткового группового чата. Журналист отмечает, что этот случай усилил нарратив диктатора Владимира Путина о том, что Россия якобы воюет против НАТО.

"Поскольку конфликт в Украине зашел в предсказуемый тупик, стратегия НАТО потеряла всякую последовательность. Это момент, когда такие войны выходят из-под контроля", - пишет Дженкинс.

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Журналист отметил, что западные лидеры побуждают президента Владимира Злеенского воевать до полной победы. Только французский президент Эммануэль Макрон по крайней мере предложил отправить войска.

Вероятно, генералы Германии желают эскалации войны, но канцлер Олаф Шольц долгое время был осторожным. В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен заявляет, что Запад должен обеспечить, чтобы война России "продолжала оставаться стратегической неудачей".

"Москва в войне всегда может долго играть... Украина стала все больше напоминать наемника НАТО для западных генералов, которые хотят увеличить свои бюджеты и снова пережить игры холодной войны своей молодости. Цену платят их налогоплательщики и украинская молодежь", - пишет колумнист.

По его мнению, Западная Европа не имеет никакого интереса в эскалации войны путем поставки ракет большой дальности. Ряд стран не имеет стратегического интереса в желании Киева вытеснить Россию из преимущественно русскоязычных районов Крыма или Донбасса, но заинтересованы в настойчивых поисках скорейшего урегулирования и начала восстановления Украины.

Слив разговора немецких генералов

Напомним, на прошлой неделе российские пропагандисты опубликовали запись разговора представителей военно-воздушных сил ФРГ, в которой обсуждали возможность передачи Украине ракет Taurus, а также использование этих ракет для удара по Крымскому мосту.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал публикацию этого разговора российской гибридной атакой, проведенной для того, чтобы "подорвать решимость" союзников. Он поручил расследовать инцидент.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что немцев "не денацифицировали до конца".

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