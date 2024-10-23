По словам экспертов, если Южная Корея предоставит Украине военную помощь, то это укрепит связи между Европой и Атлантическим и Индо-Тихоокеанским регионами.

Информация о том, что Северная Корея направила свои войска в поддержку РФ в Украину, скорее всего, мотивирует Южную Корею впервые предоставить вооружение Киеву, что может помочь украинцам в войне, пишет Newsweek.

В частности Южная Корея имеет большие запасы боеприпасов и мощную оборонную промышленность, что делает страну "одним из крупнейших источников вооружений натовского образца, которые могли бы поступить в Украину, но еще не поступили", считает ведущий исследователь по вопросам обороны и безопасности в европейском отделении аналитического центра Rand Corp Джейкоб Паракилас.

"Точное значение в определенной степени зависит от деталей, которых мы еще не знаем. Небольшое количество северокорейских войск, отправляемых на фронт, вероятно, не изменит ситуацию для России, а небольшая символическая партия южнокорейского оружия не изменит ситуацию для Украины. Но это, безусловно, усиливает ощущение того, что геополитические линии разграничения вокруг войны растут и становятся жестче с приближением третьей годовщины войны", - подчеркнул Паракилас в интервью Newsweek.

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В то же время директор по исследованиям британского аналитического центра Council on Geostrategy Джеймс Роджерс считает, что вероятное развертывание северокорейских истребителей на линии фронта в Украине демонстрирует "растущее отчаяние" в РФ, однако также показывает, что Россия не является полностью изолированной.

По словам Роджерса, если Южная Корея поможет Украине, то это "затормозит российскую инициативу" и укрепит связи между Европой и Атлантическим и Индо-Тихоокеанским регионами.

Какое оружие Южная Корея может передать Украине

Ранее аналитики Defense Express рассказали, что у Южной Кореи есть 3,4 миллиона 105-мм снарядов, которые очень нужны ВСУ. По словам экспертов, во времена "Холодной войны" США накопили на территории Южной Кореи огромный запас снарядов.

В то же время военный обозреватель Денис Попович отметил, что Южная Корея (Республика Корея) имеет много интересных собственных разработок. В частности Сеул имеет советское вооружение и более новое российское, ведь Российская Федерация передавала им танки Т-80.

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