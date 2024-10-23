Войска КНДР на фронте: у Москвы и Пхеньяна могут появиться проблемы, - Bloomberg

Если потери среди военного контингента КНДР будут значительными, существует вероятность общественного недовольства.

Россия и КНДР настолько сблизились, что Ким Чен Ын отправил свои войска для участия в войне против Украины. Впрочем, у Москвы и Пхеньяна могут появиться проблемы, пишет Bloomberg.

Ни один северокорейский лидер ранее не сталкивался с ситуацией, когда военные силы страны несли значительные потери, участвуя в зарубежном конфликте. Один из ключевых принципов политики Северной Кореи - приоритетность вооруженных сил, которые влияют практически на все аспекты общественной жизни. Если количество погибших или раненых северокорейских солдат в Украине возрастет, Ким Чен Ын может столкнуться с серьезными вызовами со стороны военных, которые являются основой его власти. Кроме того, это может вызвать недовольство среди населения, где многие имеют тесные связи с армией.

Привлечение северокорейских войск к конфликту в Украине может стать проблемой и для России, поскольку это потенциально приведет к вмешательству Южной Кореи. Такое развитие событий, вероятно, усилит давление на президента Южной Кореи Юн Сок Ёла со стороны США и союзников по НАТО относительно пересмотра политики, которая запрещает Сеулу предоставлять летальную помощь странам, находящимся в состоянии войны. Южная Корея имеет значительные запасы оружия и боеприпасов, в которых нуждается Украина для защиты от российской агрессии, в частности, миллионы артиллерийских снарядов.

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Военные КНДР на войне РФ против Украины

Северная Корея отправила в Россию 12 000 солдат, в том числе элитные подразделения специальных операций. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что, как ожидается, первые военные КНДР прибудут в Курскую область России уже завтра, 23 октября 2024 года. Сколько их будет и как они будут оснащены, пока неизвестно.

Ранее в СМИ писали, что Северная Корея отправила на помощь России в ее войне против Украины не только сухопутные войска. В октябре в РФ также прибыли пилоты-истребители, которые могут управлять российскими военными самолетами. Они могли приехать на тренировку, но не исключено, что РФ привлечет их к войне.

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