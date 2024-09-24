По его словам, поддержка вступления Украины в НАТО является главным элементом гарантий безопасности необходимых для прочного мира.

Украинский посол в Великобритании и экс-главкорм ВСУ Валерий Залужный поблагодарил британцев за помощь в обороне Украины от российской агрессии и призвал к шагам, которые должны были бы способствовать украинской победе.

Как пишет "Голос Америки", он выступал перед аудиторией, состоявшей из партийных активистов и депутатов и чиновников среди которых был в частности министр иностранных дел Дэвид Ламми и министр обороны Джон Гили.

Посол напомнил, что после войны именно при правлении лейбористской партии Великобритания сыграла ведущее участие в создании НАТО как основы системы безопасности в Европе.

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Залужный сказал, что тот опыт и понимание важности "силы и сдерживания", сейчас также является аргументом в пользу "ускоренного" членства Украины в Альянсе.

По его словам, поддержка вступления Украины в НАТО является главным элементом гарантий безопасности необходимых для прочного мира.

Он отметил необходимость обеспечить Украину достаточным количеством новейшего оружия и снять ограничения на его применение:

"Если Россия запускает ракеты по любым целям в Украине, будь то гражданские или военные, то и Украина имеет полное право отвечать таким же образом, нанося сильные удары по военным целям в России. Разве не об этом 51-я статья Устава ООН? Наверное, да. Это не эскалация. Речь идет о принципах самообороны".

Он утверждает, что "уже сейчас" партнеры могут помочь защитить украинское воздушное пространство, сбивая российские ракеты и дроны на западе Украины.

Также он напомнил о необходимости воплощения санкций в отношении России и использования прежде всего российских денег, замороженных на западе российских активов, для помощи Украине, а не денег западных налогоплательщиков.

План победы Зеленского - последние новости

План победы Украины, который президент Владимир Зеленский представит в Соединенных Штатах Америки, содержит четкое видение шагов, которые необходимо предпринять для обеспечения справедливого и прочного мира.

Приглашение Украины в НАТО является частью этого плана победы. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он отметил, что План победы состоит из военной и дипломатической частей.

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