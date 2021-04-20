Американское отступление может убедить Кремль и Пекин, что их дальнейшая агрессия точно будет безнаказанной.

"Америка вернулась!"- провозгласил Джо Байден несколько недель назад. Но в Афганистане Америка как раз готовится уйти. Президент США объявил о выводе остатков войск своей страны с афганской территории. Война, которая длилась 20 лет, закончится в символический день - 11 сентября 2021 года.

Мир будет наблюдать и гадать, останется ли провозглашенное Белым домом возвращение США лишь риторикой, а в реальности продолжится американское отступление. Об этом пишет Financial Times, добавляя, что Байден настаивает, что никакого разрыва между словами и действиями нет. Он утверждает, что США достигли антитеррористических целей в Афганистане и теперь собираются "вести сражения следующих 20 лет, а не последних 20 лет".

Читайте такжеBBC: США уходят из Афганистана, и "Талибан" считает себя победителемНо восприятие имеет значение. Опасность в том, что выход из Афганистана за пределами Америки могут расценить поражением, как во Вьетнаме. "Талибан" может снова захватить Кабул, так как Северный Вьетнам взял под контроль Хошимин в 1975 году.

Враждебные государства, в частности Россия и Китай, почувствуют еще большую уверенность и усилят еще больше испытание решимости Байдена. Очевидные точки обострения - Украина и Тайвань. На протяжении последних недель Кремль стянул к украинской границе больше всего войск со времен российской оккупации Крыма в 2014 году. На прошлой неделе Китай отправил рекордное количество военных самолетов в воздушное пространство Тайваня. Кремль и Пекин сопровождают демонстрацию военных мускулов воинственной риторикой.

Байден и сам использовал язык конфронтации в отношении России и Китая. Он назвал Владимира Путина убийцей. А администрация американского президента сравнила китайское поведение в Синьцзян-Уйгурском автономном районе с геноцидом. США недавно ввели санкции против российских и китайских чиновников, а также ослабили правила взаимодействия своих чиновников с представителями власти Тайваня.

Стратегическая ситуация в Азии и Европе похожи через одну ключевую черту. США выразили сильную поддержку как в случае Тайваня, так и Украины. Но ни одна из этих стран не пользуется откровенными американскими гарантиями безопасности. В отношении Тайваня Вашингтон ведет политику "стратегической двусмысленности". Идея состоит в том, чтобы убедить Китай в готовности США вступить в конфликт и защитить остров, но при этом откровенно такого обещания не давать. Похожим образом США никогда четко не говорили, что они сделают, если Россия решится на полномасштабное вторжение в Украину.

Конечно, Тайвань и Украину разделяют тысячи километров. И противостоять им приходится разным врагам. Но на самом деле они связаны.

"Москва и Пекин будут пристально следить за тем, как мы отреагируем в одной из ситуаций, чтобы подготовить арену в другой. Нам нужна большая стратегическая четкость в вопросе, что мы сделаем, если Россия отправит армию против Украины или Китай против Тайваня", - сказал бывший посол США в НАТО Иво Даалдер.

Читайте такжеThe Guardian: У границ Украины и Тайваня зарождается мир из "1984" ОруэллаFinancial Times пишет, что в США появились голоса, призывающие откровенно заявить о гарантиях безопасности для Тайваня. Они также требуют, чтобы НАТО ускорил процесс вступления Украины в альянс. Надежда в том, что эти шаги сдержат Москву и Пекин, а значит и сократят риск начала войны из-за просчета. Аргумент против таких политических изменений в том, что Китай и Россия могут интерпретировать это как изменение статус-кво. А значит они могут решить, что должны ответить.

Союзники США в Азии и Европе могут тоже почувствовать, что откровенные гарантии для Тайваня и Украины слишком провокативны. В совместном заявлении Байдена и премьер-министра Японии Есихидэ Суги на прошлой неделе говорится о важности мира в Тайваньском проливе. Но потенциальная реакция Вашингтона и Токио на начало конфликта все же остается размытой.

Очевидно, администрации Байдена будет чрезвычайно трудно реагировать одновременно на кризисы в Украине и на Тайване. Некоторые западные стратеги опасаются, что Москва и Пекин координируют свои действия, чтобы максимизировать давление на Байдена. Они указывают на то, что китайско-российские встречи на высоком уровне участились. Пекин и Москва сделали заявления после их недавней встречи министров иностранных дел, которые сигнализируют об углублении их стратегического партнерства и более откровенное отторжение мирового порядка во главе с Западом.

Внутренняя ситуация в России и Китае тоже может повышать угрозу начала конфликта. Путин недавно бросил в тюрьму наиболее популярного и опасного оппозиционера Алексея Навального. Навальный объявил голодовку в знак протеста и скоро может умереть, что спровоцирует новые протесты. Кремль знает, что война против Украины в 2014 году усилила популярность Путина. Еще одна небольшая война может показаться заманчивым выбором.

Читайте такжеPolitico: ЕС пальцем не пошевелит, пока Россия не пойдет в наступление против УкраиныТем временем, Компартия Китая готовится праздновать 100 лет со дня своего основания. На фоне этого Си Цзиньпин может захотеть отметить эту дату победой над Тайванем. Американские чиновники убеждены: китайский лидер и его советники поверили, что США в глубоком и смертельном упадке. И поэтому китайские власти могут решить, что США не будут воевать за Тайвань и промолчат.

Но даже самые уверенные и националистические чиновники в Пекине и Москве все равно будут осознавать риски перед конфронтацией за Тайвань и Украину. Скорее всего, Россия и Китай продолжат использовать "гибридные" тактики в шаге от полномасштабной войны. Как узнали США в Афганистане, гораздо легче развязать войну, чем взять под контроль ее последствия.

Вывод войск США из Афганистана

О решении начать выводить американские войска из Афганистана недавно сообщила администрация президента США Джо Байдена.

К концу 2020 года в стране оставалось 8,6 тыс. военнослужащих США. При этом прежняя администрация Белого дома достигла с властями Афганистана договоренности о выводе американских военных из страны до 1 мая 2021 года. Байден же заявил о намерении вывести воинский контингент до 11 сентября.

В НАТО также приняли решение о выводе своего контингента из Афганистана. Процесс начнется с первого мая.

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Перевод: Лесь Дымань