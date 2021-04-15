Вывод войск должен начаться уже 1 мая и завершиться 11 сентября.

Президент США Джо Байден объявил, что американские войска будут выведены из Афганистана в сентябре 2021года.

Вывод войск должен начаться уже 1 мая и завершиться 11 сентября, сообщает DW.

Байден предупредил, что если талибы попытаются атаковать во время вывода войск, "мы будем защищать себя и наших партнеров всеми доступными средствами".

"Время завершить длинную войну Америки. Время для американских военных вернуться домой. Хотя мы не будем приобщены в Афганистане военным образом, наша дипломатическая и гуманитарная работы будут продолжаться", - сказал он.

Таким образом, американские военные останутся в Афганистане на несколько месяцев дольше крайнего срока, предусмотренного в соглашении, заключенном предыдущей администрацией Дональда Трампа с талибами.

Что этому предшествовало

Как известно, мирное соглашение, которое США заключило с талибами в 2020 году, предусматривало вывод американских войск из страны в мае 2021-го. Однако афганское правительство обвиняет "Талибан" в недостаточных усилиях для прекращения насилия.

Президент США Джо Байден выразил мнение, что соблюсти дедлайн 1 мая будет "трудно", но, даже если он будет продлен, то ненадолго.

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин с необъявленным визитом 21 марта посетил Афганистан.

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Автор: Олег Давыгора