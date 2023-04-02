Официальные лица Венгрии старательно повторяют риторику Кремля.

Европейские страны находятся в шаге от того, чтобы напрямую вмешаться в российско-украинскую войну. Если это случится, миру будет грозить ядерная война. Об этом заявил лидер парламентской фракции правящей в Венгрии партии "Фидес" Мате Кошич в эфире одной из венгерских радиостанций, пишет Telex.

"Чем больше стран втягивается в войну в Украине, тем быстрее мы движемся к мировой войне. А если будет мировая война, то это будет ядерная война", - заявил он.

По мнению Кошича, сейчас мы находимся "в шаге" от того, что западноевропейские страны или соседи Украины примут непосредственное участие в войне своими войсками.

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"А это именно то, чего, по нашему мнению, следует избегать", - заявил депутат.

Война в Украине - позиция Венгрии

Будучи членом ЕС и НАТО, Венгрия поддержала все общеевропейские санкции, которые были введены против России. Однако именно Венгрия была тем, кто делал всё возможное, чтобы эти санкции были как можно мягче и вводились как можно позже.

В частности, Венгрия до сих пор блокирует введение санкций против российской атомной энергетики. И это несмотря на участие "Росатома" в контрабанде под санкционных товаров и захвате Запорожской АЭС.

Также Венгрия выделяется из общей массы европейских стран тем, что отказывается помогать Украине оружием. Более того, она даже запрещает другим транзит своего оружия, отправляемого Украине.

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