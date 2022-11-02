По словам Олевского, заявления Путина становятся всё более оторванными от реальности.

Российский журналист Тимур Олевский рассказал, что у президента РФ есть планы на ближайшие лет и он не собирается отходить от власти. Однако теперь понятно, что диктатор не будет начинать ядерную войну.

Об этом Олевский рассказал в интервью для УНИАН.

Он прокомментировал выступление Путина на сессии дискуссионного клуба "Валдай" под названием "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". По словам журналиста, он бы хотел, чтобы этой речи диктатора вообще не существовало.

"Рассчитывать на то, что выступление Путина на Валдае будет программным заявлением, которое повлияет на будущее людей на долгие годы, сейчас не приходится. Не потому, что мы не понимаем, сколько он будет у власти, а потому, что его речи становятся всё более оторванными от реальности, они не имеют ничего общего с тем, что люди увидят завтра - в магазинах, на войне. Кадыров, Пригожин и генерал Лапин ближе к принятию решений, чем человек, который в своей голове много что навоображал", - считает журналист.

Олевский также отметил, что он обратил внимания на два момента. По словам журналиста, Путин не планирует начинать ядерную войну, но все равно мечтает "разделить" мир.

"Первый – это то, что у Путина планы на ближайшие десять лет. Ядерная война, вероятно, отменяется, раз есть планы на ближайшие десять лет. Второй важный момент - это его заявление про антиглобализм. 20 лет назад движение антиглобалистов казалось всемирным сопротивлением мейнстриму – буржуазному, капиталистическому и, безусловно, вредному.Теперь становится понятно, что есть мир, который хочет объединяться в одну общую семью народов с экономическими цепочками, что гарантирует отсутствие войн. И есть сумасшедшие, которые хотят, чтобы мир был разделен. Путин у таких людей является лидером. Или он, поймав это течение и страх граждан, ими воспользовался. Дешево купил и подчинил жуткой идеологией людей, у которых меньше всего денег", - добавил журналист.

Он также указал, что в речах Путина нет ни слова о планах на дальнейшую жизнь россиян. Диктатор лишь думает о войне, судьба граждан РФ его мало волнует.

"Не очень понятно, можно ли, глядя на это выступление, как-то планировать и прогнозировать политическое будущее самого Путина. С одной стороны понятно, что ближайшие десять лет он планирует провести в Кремле. Он собирается жить долго и до конца своих дней быть президентом. Именно тенденции последних нескольких дней и недель: "Есть Путин, не трогайте его, и люди, которые занимаются делами", наводит на мысль, что все его планы сейчас зависят не от него.Он пережил свой яд как кобра у Киплинга. Это не значит, что он стал неопасным, потому что опасно всё его окружение. Но именно он, как человек, политически пережил свой яд", - резюмировал Олевский.

Выступление Путина на Валдае: что наговорил диктатор

27 октября президент РФ выступил на на сессии дискуссионного клуба "Валдай" под названием "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". Там диктатор пытался рассказать о потугах русской дипломатии.

Также Путин попал в курьезную ситуацию, вспомнив о "мощи российской дипломатии" по налаживанию отношений со странами Запада и НАТО.

"Мы пытались выср*ть восстановиться и с передовыми странами Запада, и с НАТО", - заявил российский диктатор.

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