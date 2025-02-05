По словам пресс-секретаря Путина, наиболее заинтересованной в мирных переговорах должна быть именно Украина.

Российская Федерация готова вести переговоры с Украиной относительно войны, в том числе и с президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

Он подчеркнул, что Россия считает Зеленского "нелегитимным" президентом, однако Москва все одного готова к диалогу с ним. Кроме того, Песков назвал слова украинского президента о готовности к переговорам "пустыми", ведь якобы сам Зеленский запретил проводить переговоры.

Также у пресс-секретаря Путина спросили, считает ли российский диктатор Зеленского врагом, на что тот ответил:

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"Здесь не может и не должно быть места эмоциям".

В свою очередь Песков сказал, что наиболее заинтересованной в мирных переговорах должна быть именно Украина, учитывая нынешнюю ситуацию на фронте.

В то же время он добавил, что заявление госсекретаря США Марко Рубио о многополярности совпадает с видением России, поэтому в Кремле это приветствуют.

Возможность переговоров по войне в Украине - последние новости

Ранее в Турции ответили, когда могут начаться переговоры по Украине. По словам министра иностранных дел Турции, они могут состояться до начала лета.

В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что президент США Дональд Трамп ведет переговоры об окончании войны с "другими сторонами". Он отметил, что такими сторонами являются Китай и ряд стран Европейского Союза.

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