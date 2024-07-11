Отмечается, что во главе списка стоит требование снять ограничения на использование западного оружия для ударов по РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры других стран, находящихся на линии фронта с Россией, предостерегают НАТО от смягчения формулировок, самонавязывания "красных линий" и отказа от конкретных обязательств по сдерживанию и отражению российской агрессии, пишет The Hill.

Отмечается, что во главе списка стоит требование к президенту США Джо Байдену снять ограничения на использование западного оружия для нанесения ударов по военным целям на территории России.

Отменить "красные линии", не позволяющие Украине наносить удары по РФ, призвал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс:

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"Когда мы даем оружие, технику, боеприпасы, Украина должна иметь возможность использовать их без ограничений. Это не решение НАТО, но если у нас будет честная и откровенная дискуссия, и если те страны, у которых все еще есть ограничения, собираются их снять, то, вероятно, мы также будем ближе к такого рода стратегическим перспективам… и это победа в этой войне".

Указывается, что, несмотря на одобренные новые обещания военной и финансовой поддержки Киева, страны на границе с Россией заявляют, что Альянсу необходимо сделать больше.

"Они критикуют шестимесячную задержку Конгрессом помощи Украине, хотят более жестких формулировок в отношении обязательств по пути Украины в НАТО, призывают утроить финансовые обязательства для Киева и хотят противостоять российскому саботажу на территории Альянса", - говорится в статье.

Страны Балтии уже несколько месяцев выражают тревогу по поводу того, что диверсии, предположительно спонсируемые Россией, представляют собой растущую угрозу для Европы и Альянса. В частности, речь идет о глушении GPS и нападениях на политических диссидентов, пишет издание.

В связи со всем этим в совместной декларации саммита Альянс обязали "разработать" рекомендации по противодействию российским гибридным угрозам.

Удары по России - заявление генсека НАТО

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал новое заявление о праве Украины наносить удары по территории России. Его позиция по этому поводу остается неизменной:

"Согласно международному праву, Украина имеет право на самозащиту. Мы помогаем Украине реализовать свое право на самозащиту, поставляя оружие и технику, в том числе дальнобойные ракеты, в частности, ATACMS".

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