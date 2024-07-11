ATACMS уже переданы: Столтенберг заявил о праве Украины бить по России

Украина имеет право на самозащиту, акцентировал генсек НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал новое заявление о праве Украины наносить удары по территории России. Его позиция по этому поводу остается неизменной.

"Согласно международному праву, Украина имеет право на самозащиту. Мы помогаем Украине реализовать свое право на самозащиту, поставляя оружие и технику, в том числе дальнобойные ракеты, в частности, ATACMS", - сказал Столтенберг на пресс-конференции после заседания Евроатлантического совета.

При этом он приветствовал решение США уменьшить ограничения на применение дальнобойных ракет по территории России, поскольку РФ снова атаковала Харьковскую область.

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Удары по России - что сообщалось

Напомним, на днях Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало карту рекордных поражений военных объектов в России за последние шесть месяцев.

На данной карте видно, что расстояние до целей в РФ составляет более 800 километров, самая отдаленная пока точка "прилета" - в Орске, то есть речь идет о 1800 километрах.

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