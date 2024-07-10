Президент поблагодарил Британию за поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале.

"Спасибо за все военные и финансовые пакеты для нашего государства. Утром я прочитал о разрешении на использование ракет Storm Shadow по военным объектам на территории РФ. И сегодня мы имели возможность обсудить практическую реализацию этого решения", – говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Британию за неизменную поддержку Украины и украинских людей.

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В свою очередь, Стармер во время встречи заверил Зеленского, что поддержка со стороны Великобритании не уменьшится.

Украина и Британия: последние новости

Как известно, 10 июля новый премьер-министр Британии Кир Стармер подтвердил, что Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по военным целям на территории РФ. Политик согласился, что Киев должен решать, как использовать ракеты Storm Shadow, предоставленные Лондоном.

Он также прокомментировал ракетный удар РФ по "Охматдету", назвав его "абсолютно шокирующим, ужасным нападением", которое стало "очень важным, хотя и трагическим фоном для этого саммита (НАТО)".

"Мое послание президенту Путину таково: этот саммит НАТО следует рассматривать как четкую и единую решимость союзников по НАТО и других стран, которые находятся там одновременно, поддержать Украину и противостоять российской агрессии", – сказал Стармер.

Тем временем бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный начал работу в должности посла Украины в Великобритании. 10 июля стало его первым рабочим днем.

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