Рябков заявил, что Россия продолжит отстаивать свои национальные интересы.

Россия начнет использовать более сильные военные средства в войне с Украиной, если США и их союзники продолжат оказывать давление на Москву. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью CNN.

"Риски высоки, и они растут, и это весьма тревожно", - сказал он.

Рябков добавил, что нынешняя геополитическая напряженность была неслыханной даже в разгар холодной войны. Он обвинил Запад, в частности США, в том, что у него нет здравого смысла и сдержанности.

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"Запад и люди, которые живут там, по-видимому, недооценивают нашу решимость защищать наши основные интересы национальной безопасности", - подчеркнул заместитель главы МИД РФ.

Также Рябков проккоментировал решение администрации президента США Джо Байдена передать Украине новый пакет помощи в 725 миллионов долларов. Он заявил в разговоре с журналистами, что "на Москву нельзя оказывать давление бесконечно".

"Наступит момент, когда у нас не будет иного выбора, кроме как прибегнуть к еще более сильным военным средствам", - добавил он.

Журналисты напомнили, что в России грозились снова нанести удар по Украине баллистической ракетой "Орешник". Рябков уточнил, что это якобы не стратегическая баллистическая ракета, а ракета средней дальности.

По словам заместителя главы МИД РФ, принятое в 2019 году решение тогдашнего президента США Дональда Трампа о выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности открыло Москве путь для разработки нового баллистического арсенала:

"Если бы не решение Трампа, в наших руках не было бы "Орешника", и мы были бы ограничены в своих возможностях по разработке такого оружия".

Рябков уточнил, что у РФ не было прямых контактов с Трампом или его командой относительно заявлений о "завершении войны в Украине за один день".

Заместитель главы МИД РФ подчеркнул, что в вопросе мирных переговоров у России и США совершенно разные взгляды.

"Шансы на компромисс на данный момент равны нулю. Как только люди в Киеве начнут понимать, что Россия не пойдет по предложенному ими пути, могут появиться возможности", - резюмировал Рябков.

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