Богдан Фролов

В материале говорится, на что именно может пойти Украина в процессе переговоров с Россией.

Навязывание окончания войны в Украине в начале 2025 года, под руководством избранного президента США Дональда Трампа, "было бы особенно несвоевременным", так как это заставит Украину вести переговоры со "слабой позиции", считают эксперты.

Общие предложения по окончанию войны включают замораживание военных действий на линии фронта и условия для послевоенного статуса Украины, которые варьируются от формального нейтралитета до полного разоружения. Такие условия полностью противоречат обещанию, которое лидеры НАТО дали Киеву в июле на саммите альянса в Вашингтоне, пишет Foreign Affairs.

Сообщается, что эта "сделка", скорее всего, спровоцирует политический и военный кризис в Украине, которым Россия сможет воспользоваться для окончательного достижения своей цели - превращения страны в марионеточное государство. Кроме того, СМИ пишет, что "распад Украины" оказал бы разрушительное воздействие на Европу, вызвав кризис доверия не только в трансатлантических отношениях, но и в принципе коллективной обороны, закрепленном в статье 5 НАТО, и в авторитете Европейского союза.

Видео дня

Поэтому, чтобы предотвратить этот катастрофический исход, Украине нужна надежная оборона и гарантии безопасности со стороны Европы. Однако пока российские войска уже успели добиться успехов в Донецкой области, где они имеют количественное преимущество в технике, боеприпасах и численности войск.

При этом издание заявляет, что заключение "всеобъемлющего мирного соглашения" в 2025 году крайне маловероятно. Россия не захочет отказываться от своих претензий, если не потерпит значительного военного поражения или не изменит внутреннюю политику. В то же время любое независимое украинское правительство сочтет политически невозможным и опасным для внутренней стабильности отказываться от оккупированных территорий — включая Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

"Что касается ожидаемого выполнения Россией условий соглашения, то история советует проявить осторожность: Минские соглашения также были направлены на прекращение насилия и закладывали основу для широкого урегулирования после первоначального вторжения России в 2014 году", - говорится в тексте.

Эксперты обратили внимание, что во-первых, Европа и Украина должны настоять на том, чтобы никакие переговоры не проводились без участия Киева и ключевых европейских сторон. Если американские и российские (а в перспективе и китайские) переговорщики будут определять будущее континента через сделку, заключенную при посредничестве Саудовской Аравии или Турции, это будет кошмарный сценарий.

Реклама

Новое соглашение должно включать в себя мощные механизмы соблюдения, гарантирующие болезненные последствия в случае их нарушения. Если таких мер не будет, есть шанс, что Россия будет рассматривать прекращение огня лишь как оперативную паузу для восстановления своих сил перед возобновлением широкомасштабного наступления - только в этом случае у разоренной войной и политически неустойчивой Украины будет меньше возможностей для сопротивления, чем в феврале 2022 года, говорится в материале Foreign Affairs.

Чтобы избежать этой ситуации, Европа должна заставить себя сесть за стол переговоров. Однако для этого ей необходимо преодолеть свои внутренние разногласия и решить, как создать надежные гарантии безопасности — или предложить Украине начать процесс вступления в НАТО до окончания войны, или увеличить финансовую поддержку Украины и снятие большинства ограничений на применение силы.

Оснащение Украины передовым потенциалом позволит Киеву укрепить собственную оборону, тем самым сдерживая российскую агрессию.

Однако существует еще один вариант — развернуть военные силы в Украине, чтобы обеспечить соблюдение Россией соглашения о прекращении огня. Европа могла бы возглавить такую операцию, опираясь на свой военный потенциал и стратегические интересы в защите Украины, при ограниченной поддержке со стороны США.

Переговоры об окончании войны в Украине - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на переговоры, которые будут включать прекращение борьбы за оккупированные территории, но только если Украине будет предложено членство в НАТО.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что США могут столкнуться с большой угрозой со стороны союзников России, включая Северную Корею, Иран и Китай, если вдруг Украина будет вынуждена пойти на уступки перед оккупантами.

Вас также могут заинтересовать новости: