Украинская армия должна иметь возможность защищать себя не только сейчас, но и когда "замолчат орудия", отметил министр ВС Франции.

Франция предложит европейским государствам создать на своей территории "запасы оружия", которые в случае необходимости могут быть переброшены в Украину, чтобы удержать Москву от повторного нападения. Такое заявление сделал министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, передает Le Monde.

"Гарантии безопасности включают несколько потенциальных уровней… Это идея, которую мы собираемся вынести на обсуждение, чтобы ее могли поддержать различные европейские страны", - сказал он.

В его окружении объяснили, что в условиях, когда Россия будет по-прежнему представлять угрозу для Европы, создание таких запасов вооружений и боеприпасов также позволит европейским государствам поддерживать деятельность своей оборонной промышленности после прекращения боевых действий в Украине.

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Говоря о возможном размещении европейских войск в Украине для гарантии будущего прекращения огня, Лекорню отметил, что существует "рамка для размышлений, которая заключается в наличии миротворческих сил, то есть, как только оружие замолчит, контингентов, которые позволят гарантировать это".

Вместе с тем "лучшей гарантией безопасности для Украины" министр назвал украинскую армию:

"Сейчас на карту поставлено также обеспечение того, чтобы украинская армия продолжала иметь возможность защищать себя не только в это время, но и даже тогда, когда замолчат орудия".

Отправка иностранных войск в Украину - что сообщалось

Напомним, министр финансов Франции Эрик Ломбард заявил, что Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы отправить свои войска, чтобы гарантировать перемирие в Украине.

"Мы хотим прекращения огня в Украине. Думаю, все стороны все больше стремятся к этому. Это один из вопросов, которые мы обсуждали в Вашингтоне. Я считаю, что мы достигли прогресса. Мы продвинулись, потому что мне кажется с Трампом мы нашли общий язык. Мы хотим прекращения огня. Мы хотим, чтобы это гарантировали европейские страны при поддержке США".

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