Во Франции рассматривают возможность использовать украинские полезные ископаемые для производства военной техники.

Франция с октября 2024 года ведет с Украиной переговоры о разработке украинских полезных ископаемых для своей оборонной промышленности. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню в четверг, 27 февраля, пишет franceinfo.

Отмечается, что заявление прозвучало как раз в тот момент, когда Украина и США приблизились к заключению соглашения о полезных ископаемых, и это станет причиной визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу, 28 февраля.

По словам Лекорню, тему украинских полезных ископаемых поднял президент Владимир Зеленский осенью во время своего визита в Париж. Он сделал "ряд предложений не только США, но и Франции", сообщил министр обороны.

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"Владимир Зеленский и его команда увидели, что вопрос сырья может быть одним из элементов переговоров с нами, чтобы создать выносливость. Итак, президент Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.) это не полностью придумал, потому что это сделали сами украинцы", - отметил министр.

Как рассказал он, рассматривается возможность использовать украинские полезные ископаемые для производства военной техники.

"Наша оборонная промышленность будет нуждаться в определенном количестве очень ключевых сырьевых материалов в наших собственных системах вооружения не в следующем году, а следующие 30 или 40 лет", - оценил Лекорню.

И поэтому, говорит министр, президент Эммануэль Макрон попросил его вести переговоры с Украиной по поводу полезных ископаемых.

"Хотим мы того или нет, но экономические вопросы всегда переплетаются с военными, стратегическими или вопросами безопасности. В любом случае, это особенно касается энергетики", - подчеркнул он.

Соглашение о полезных ископаемых Украины и США

Как сообщал ранее УНИАН, Кабмин одобрил подписание соглашения о полезных ископаемых с США. Как подтвердил премьер, в этом соглашении "больше нет ни долга в 500 млрд долларов, или любого другого, больше нет несправедливого пункта о том, что за каждый доллар новой помощи Украина должна отдавать два доллара, нет несправедливых позиций, что фонд будет принадлежать только одной Америке".

В пятницу, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский приедет в Вашингтон для подписания соглашения о полезных ископаемых. Президент США Трамп выразил уверенность, что они с Зеленским "подпишут соглашение, которое будет очень важным".

В то же время, по данным СМИ, Зеленский не планирует подписывать экономическое соглашение с США, которое должно последовать за рамочным соглашением по полезным ископаемым, не будет иметь широкие гарантии безопасности для Украины.

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