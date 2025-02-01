В администрации Трампа призвали страны НАТО увеличивать расходы на оборону на фоне продолжающейся войны в Украине.

Некоторые из наиболее критически настроенных союзников США по НАТО уклоняются от выполнения своих финансовых обязанностей перед альянсом, несмотря на многолетние двухпартийные призывы к ним заплатить. Теперь высокопоставленные чиновники администрации президента Дональда Трампа заявляют, что с них достаточно. Об этом сказал советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью The Post.

"Президент Трамп абсолютно прав, требуя от наших союзников по НАТО больше инвестировать в свою оборону. С крупнейшим конфликтом на пороге со времен Второй мировой войны пришло время для Европы продемонстрировать свою преданность нашему альянсу, увеличив свои расходы по меньшей мере до 5 процентов ВВП. Мы будем продолжать вести прямые и откровенные разговоры, чтобы заставить членов НАТО увеличить свою долю бремени", - подчеркнул он.

В то же время многолетний дипломат, а теперь специальный посланник президента США по особым поручениям Рик Гренелл добавил:

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"Подрывать НАТО, не платя справедливую долю своих обязательств перед Альянсом, ... опасно".

Какие страны не выполняют обязательств по увеличению расходов на оборону

В издании напомнили, что в 2014 году 32 члена НАТО согласились выделять 2% своего валового внутреннего продукта на оборонные расходы. Такой шаг стал ответом на российскую аннексию Крыма и рост беспорядков на Ближнем Востоке. Однако спустя 10 лет восемь членов Альянса до сих пор не выполнили свой долг по 2%, общая сумма которого составляет более 42 млрд долларов, согласно анализу данных НАТО, которое провело издание The Post.

Речь идет о таких странах:

Испания - тратит 1,28% ВВП или $20,5 млрд;

Словения - 1,29% ВВП или $917 млн;

Люксембург - 1,29% ВВП или $759 млн;

Бельгия - 1,3% ВВП или $8,24 млрд;

Канада - 1,37% ВВП или $28,45 млрд;

Италия - 1,49% ВВП или $33 32 млрд;

Португалия - 1,55% ВВП или $4,47 млрд;

Хорватия - 1,81% ВВП или $1,57 млрд.

"Некоторые страны, такие как крошечный Люксембург, движутся в правильном направлении - с 0,47% оборонных расходов в 2021 году до нынешних 1,29% - другие же отошли назад", - добавили в материале.

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В то же время министр обороны Германии Борис Писториус ответил на требование Трампа тратить больше на оборону. По словам политика, для его страны это очень много. Он подчеркнул, что члены НАТО не могут "принять цифру, которую назвал Трамп, без обсуждения".

Также спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Украина должна провести выборы сразу после окончания боевых действий. В то же время по информации источников Reuters в Киеве, администрация Трампа еще официально не требовала от Украины проведения президентских выборов до конца года.

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