Он отметил, что Германия не может позволить себе тратить 5% ВВП на оборону.

Немецкий министр обороны Борис Писториус высказался против требования президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

Министр в интервью газете Tagesspiegel, бъяснил, что это очень много для Германии. "5% нашего ВВП соответствовали бы 42% федерального бюджета - это почти каждый второй евро, который тратит правительство Германии, или 230 млрд евро. Мы не можем себе этого позволить и не можем потратить столько денег", - заявил Писториус.

Он добавил, что члены не могут "принять цифру, которую назвал Трамп, без обсуждения". При этом Писториус все же признал, что потребность в увеличении инвестиций в оборону неоспорима. "Я неоднократно и упорно выступал за это в течение последних двух лет", – отметил министр.

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Трамп и реформа НАТО

Еще во времена своего первого прихода в Белый дом Трамп поднималвопрос реформы НАТО, в частности он требовал от стран-членов начать больше выделять в общий бюджет альянса. Но тогда странам-членам удалось оттянуть решение этого вопроса, а после окончания каденции Трампа и вовсе его замять.

Но с возвращением Трампа на пост президента США, эот вопрос снова встал перед НАТО. Так, Трамп снова заявлял, что намерен обратиться к странам-членам альянса с требованием выделять по 5% ВВП на оборону вместо 2%.

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