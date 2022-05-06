Спикер Путина отметил, что информация о "специальной военной операции" не могла широко распространяться в преддверии начала этой "операции"

О том, что Владимир Путин запланировал полномасштабное вторжение в Украину в высшем политическом руководстве осведомлен был очень ограниченный круг лиц.

Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков, передают росСМИ. Он уточнил, что в РФ никто не знал о планах начать полномасштабное вторжение, которое они назвали "спецоперацией", поскольку "сама суть "операции" не предполагает широкого распространения информации о ней".

"Естественно, информация о "специальной военной операции" не может широко распространяться в преддверии начала этой "операции". Поэтому, конечно, всегда с такой классифицированной информацией знакомят очень и очень ограниченный круг лиц", — сказал спикер Кремля, комментируя информацию о том, что якобы ближайшее окружение Путина не имело точных данных о начале нового нападения на Украину.

Каксообщал УНИАН, сегодня журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев сообщи, что окружение президента России Владимира Путина не было проинформировано, что он планирует полномасштабное вторжение в Украину.

"Даже Лавров верил до конца, что это будет что-то вроде угроз войны... Он сам был шокирован, когда узнал, что это будет реальная война", - сказал Грозев.

Напомним, вторжение РФ в Украину началась после длительного наращивания российских войск вдоль границы Украины с РФ и Беларусью. Накануне полномасштабного вторжения, власти России признали "ДНР" и "ЛНР" как государственные образования.

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