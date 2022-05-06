Теперь российские элиты активно и пассивно обдумывают, как закончить это.

Окружение президента России Владимира Путина не было проинформировано, что он планирует полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

"Даже Лавров верил до конца, что это будет что-то вроде угроз войны, но реально – только "ДНР" и "ЛНР". Он сам был шокирован, когда узнал, что это будет реальная война", - сказал Грозев, ссылаясь на слова источника, близко знакомого с дочерью российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

По его словам, именно из-за того, что Путин не предупредил окружение о своих планах, чувствуется неуверенность этих лиц, когда они выступают с публичными заявлениями по вторжению.

"Поэтому и лица, которые мы видим у этих людей... Поэтому такое лицо у Пескова. Очень сложно назвать это одухотворенным лицом и сказать, что он верит в то, что говорит. Такого мы раньше не видели. Но, к сожалению, элита очень боится", – считает журналист.

По мнению Грозева, элита пока не готова выступить против Путина.

"Недавно мы с коллегами слушали запись одного очень близкого к Путину олигарха, который другому олигарху рассказывает, что лучше, чтобы он умер от этого (ну там называет какую-то предполагаемую болезнь), потому что он нас уничтожил, он уничтожает Украину, он уничтожает Россию. Вот они как думают. То есть они активно и пассивно сейчас обдумывают, как закончить это", – сказал Грозев.

Напомним, военная кампания России началась после длительного наращивания российских войск вдоль границы Украины с РФ и Беларусью. Накануне полномасштабного вторжения, власти России признали "ДНР" и "ЛНР" как государственные образования.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия признала террористов "ЛНР" и "ДНР" в границах, которые прописаны в их "конституции", а именно в пределах Луганской и Донецкой областей Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: