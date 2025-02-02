По его словам, присутствие ЕС за столом переговоров было бы "справедливым и эффективным".

На переговорах об окончании войны в Украине должны присутствовать не только США, украинцы и россияне, однако и представители Европейского Союза. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Associated Press.

По словам Зеленского, в первом телефонном разговоре с Трампом во время президентской кампании они договорились, что если Трамп победит, то они встретятся, чтобы обсудить шаги, необходимые для окончания войны. Но запланированный визит посланника Трампа по Украине Кита Келлога был отложен "по юридическим причинам".

"Я считаю, что, прежде всего, мы (должны) провести с ним встречу, и это важно. И это, кстати, то, чего хотят все в Европе", - сказал Зеленский.

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После разговора с Трампом, по словам президента, необходимо "перейти к какому-то формату разговора с россиянами":

"И я хотел бы видеть за столом переговоров Соединенные Штаты Америки, Украину и россиян... И, честно говоря, голос Европейского Союза также должен быть там. Я думаю, это было бы справедливо, эффективно. Но чем это обернется? Я не знаю".

Зеленский также предостерег от того, чтобы позволить Путину взять "контроль" над войной.

Переговоры об окончании войны в Украине

Как ранее писали СМИ, В Европе растут опасения того, что США разработают соглашение об окончании войны в Украине, которое будет невыгодным для Киева и в котором страны ЕС будут использоваться лишь для послевоенного финансирования и в качестве гаранта.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что исключение Украины из переговоров между США и Россией о войне будет "очень опасным".

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