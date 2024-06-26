Оба кандидата попытаются описать ту роль, которую, как они считают, должны играть США на мировой арене.

Агрессивная Россия, смелый Китай и напряженный Ближний Восток станут главными внешнеполитическими вопросами, от которых не смогут уклониться ни Джо Байден, ни Дональд Трамп в случае победы на выборах в ноябре. Во время первых президентских дебатов в четверг они, вероятно, попытаются описать ту роль, которую, как они считают, должны играть США на мировой арене, пишет "Голос Америки".

"Подход Байдена - это сочетание либерального интернационализма и жесткого реализма, напоминающего время холодной войны. Подход Трампа - это сочетание изоляционизма и одностороннего подхода, что напоминает США перед Второй мировой войной", - заявил профессор истории Техасского университета в Остине Джереми Сури.

По его словам, разница между позициями кандидатов является разительной. Наибольшее внимание привлечет война в Украине. Многие опасаются, что она может перерасти в Третью мировую войну.

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Администрация Байдена пообещала поддерживать Украину "столько, сколько нужно", но в этом году поддержка США ослабла. На саммите НАТО в Вашингтоне в июле Байден будет пытаться укрепить преданность союзников поддержке Украины и одновременно передать союзникам в Европе часть ответственности по координации поддержки Киева. Таким образом он хочет уберечь поддержку Украины от потенциально враждебного Конгресса или будущего президента.

Отношение Трампа к конфликту сложнее, противоречивое и окрашенное его собственным опытом общения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Именно телефонный разговор с ним стал основанием для первого импичмента Трампа.

"Я улажу вопрос с войной в Украине еще до того, как войду в Белый дом, как избранный президент", - заявил Трамп в недавнем интервью.

Аналитики отметили, что он не уточнил, как он это сделает, а лишь высказался о необходимости начать какие-то переговоры.

Байден недавно заверил Зеленского, что их новое десятилетнее двустороннее соглашение о безопасности служит "еще одним напоминанием Путину".

"Мы не отступаем. Более того, мы вместе противостоим этой незаконной агрессии", - пояснил президент США.

Однако, по мнению аналитиков, Байден не единственный, кто может занимать такую жесткую позицию.

"Мы знаем, что Трамп считает себя сильным лидером, и не хочет, чтобы его ассоциировали с внешнеполитическим провалом. А победа России в Украине при президенте Трампе будет очень похожа на внешнеполитический провал", - сказал бывший посол США в Украине Джон Хербст.

Выборы в США - что нужно знать

Уже 5 ноября 2024 году в США состоятся 60-е президентские выборы. Главные претенденты - 82-летний Джо Байден и 78-летний Дональд Трамп.

Недавно Трамп снова разразился угрозами "отрезать" помощь для Украины. Он заявил, что решит вопрос безмерного аппетита Украины еще до возвращения в Белый дом.

"Я думаю, Зеленский, вероятно, лучший продавец среди всех политиков, которые когда-либо жили. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уходит с 60 млрд долларов... Он только что уехал с 60 миллиардами, приехал домой и объявляет, что ему нужно еще 60 миллиардов. Это никогда не закончится. Я это решу еще до того, как возьму Белый дом", - заявил опальный американский политик.

Комментируя предстоящие выборы в Штатах, глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что спокойно относится к возможному приходу Трампа к власти. Кроме того, он добавил, что выборы в США очень предсказуемы.

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