Разведчик также подчеркнул, что выборы в США являются очень непредсказуемыми.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов оптимистично относится к тому, что Дональд Трамп может стать новым президентом США.

"Я спокойно отношусь к возможному приходу Трампа к власти. Ваши выборы очень непредсказуемы. Если проанализировать его публичные выступления, то он несколько раз менял свою позицию. И сила вашей (американской - УНИАН) системы в том, что она не позволяет одному человеку принимать решения в одностороннем порядке. В конце концов, я верю в США и в то, что мы вместе достигнем победы. И здесь я подчеркиваю, вместе! Это то, чем я хотел бы закончить", - отметил чиновник в интервью The Philadelphia Inquirer.

Когда журналист издания спросил у Буданова, если вернется через год в Украину, будет ли лучше, на что он ответил:

Видео дня

"Я воздержусь от ответа. Это очень философский вопрос".

"Его ответ напомнил мне известное видео из социальных сетей, в котором он молча смотрит в камеру в течение 32 секунд. Затем на экране появляются три слова на украинском языке: Далі буде", - добавил, шутя журналист.

Интервью Буданова - о чем еще говорил украинский разведчик

Кирилл Буданов во время интервью заявил, что война не повлияет на Россию, пока боевые действия продолжаются в Украине. По его словам, именно поэтому войну нужно перенести на территорию страны-агрессора.

Также он ответил, смогут ли ракеты ATACMS полностью уничтожить Крымский мост. Буданов отметил, что все зависит от количества ракет.

Кроме того, чиновник оценил ситуацию на фронте по состоянию на сейчас. Он подчеркнул, что ситуация на поле боя будет оставаться сложной как минимум месяц.

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