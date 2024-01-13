По словам президента, он благодарен всем государствам за "очень серьезное усиление нашего воздушного щита".

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с новым министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что во время встречи Зеленский и глава французского МИД обсудили оборонные потребности Украины.

"В том числе и совместное производство и дронов, и артиллерии, и дальнейшее усиление ПВО. Я проинформировал о работе по формуле мира. Благодарен Франции за активное участие в этой глобальной работе", - сказал президент.

Он также назвал очень символичным тот факт, что первый визит нового министра иностранных дел Франции состоялся "именно в Украину и именно в такое время, когда Россия пробует разные способы, чтобы нарастить количество ударов по Украине и способность обходить нашу ПВО".

"Уже готовимся к форуму в Давосе. К представлению нашей позиции, наших возможностей - общих возможностей всех в мире, кто стремится оставить своим детям мир, где царит стабильность и имеет значение свобода. Наши ценности, а не безумие того или иного диктатора", - отметил Зеленский.

Помощь Франции Украине - последние новости

Франция начнет тренировать украинских пилотов на истребителях F-16. Первые летчики должны прибыть в эту страну в начале 2024-го года. После обучения во Франции они будут учиться на курсах, организованных другими государствами-партнерами.

Также УНИАН информировал, что Франция и Великобритания сделали заявление о помощи Украине. Так, в МИД Франции отметили, что "бок о бок с самого начала наши две страны работают вместе, чтобы гарантировать, что российская агрессия станет провалом".

Вас также могут заинтересовать новости: