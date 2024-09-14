Карин Жан Пьер заявила, что политика США в отношении ударов вглубь России американским оружием по состоянию на сейчас остается неизменной.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер заявила, что угрозы российского президента Владимира Путина относительно того, что разрешение Украине наносить удары западными ракетами по РФ будет означать прямое участие стран НАТО и европейских стран в войне в Украине - "очень опасная риторика, но в этом нет ничего нового".

"Комментарии Путина - это бесспорно очень опасная риторика. Но она не нова для России. На самом деле это было главным сообщением российской пропаганды в их войне. Это их агрессия. Это то, что они сделали", - сказала пресс-секретарь.

Она повторила сообщение о том, что "война в Украине может завершиться в момент, когда Россия выведет свои войска из Украины".

Видео дня

Жан Пьер также заявила, что политика США относительно ударов вглубь России американским оружием по состоянию на сейчас остается неизменной. По ее словам, не ожидается никаких больших объявлений по этой теме после встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Политика не изменилась. Но я продолжу говорить, что президент предан тому, чтобы Украина имела то, что ей нужно, чтобы защищаться от агрессии России, чтобы защищать свою демократию", - добавила она.

Реакция США на угрозы Путина

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что США серьезно восприняли предупреждение Путина о том, что он будет считать Запад непосредственно вовлеченным в конфликт, если Украина выпустит ракеты дальнего радиуса действия западного производства по России.

В Госдепартаменте США также отреагировали на заявления российского лидера о том, что разрешение на удары ВСУ западным оружием большой дальности по целям в глубине РФ будет расценено, как прямое участие стран НАТО в войне в Украине. Как сказал пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер, "это очень похоже на то, что он говорил в течение последних двух с половиной лет".

Вас также могут заинтересовать новости: