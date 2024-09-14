Он отметил, что Германия уже приняла окончательное решение о поставках, и оно не изменится.

Германия не планирует отрправлять дальнобойные ракеты Taurus дальнего радиуса действия в Украину, и это окончательное решение. Как пишет The Guardian, об этом немецкий канцлер Олаф Шольц сказал на пресс-конференции в пятницу.

"Германия приняла четкое решение о том, что мы будем делать и чего мы не будем делать. Это решение не изменится", - заявил Шольц.

Германия неоднократно отказывалась поставлять Украине свои собственные ракеты большой дальности Taurus, несмотря на многочисленные просьбы. При этом США и Великобритания, передавшие Украине дальнобойное оружие, активно обсуждают возможность разрешить Украине расширить удары на территорию России. В то же время министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что то, о чем договариваются США и Великобритания, "остается их делом".

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Удары западным оружием по России

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не против того, чтобы ВСУ наносили удары по территории РФ оружием, которое предоставили другие партнеры, однако сам Берлин свои ракеты Taurus Украине не передаст.

Издание The Guardian со ссылкой на британских чиновников пишет, что США и Великобритания уже приняли решение разрешить Украине использовать их оружие для ударов по территории России, но пока не хотят официально об этом объявлять. по их словам, развертывание ракет должно стать частью более широкого плана, направленного на то, чтобы попытаться положить конец полномасштабной войне.

При этом The Times сообщает, что Украине таки позволят бить по России британскими крылатыми ракетами Storm Shadow, но не американскими баллистическими ATACMS.

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