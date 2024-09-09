Украина согласовала с Польшей, как можно реализовать этот процесс на практике.

Польша не сбивает российские воздушные цели из-за решения США, заявил в эфире телемарафона генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

"Чтобы ответить на ваш вопрос, я вынужден показать пример Беларуси. Туда залетают дроны российские, они их сбивают. А чем хуже ПВО Польши, где есть те же F-16, которые поднимаются в воздух. К тому же, это F-16 не такие, как у нас, а последней модернизации. Но они по ним не работают. Ведь фактически американцы не дают полякам применять свое законодательство относительно того, что над своим небом вражеские средства воздушного нападения надо сбивать", - сказал Романенко.

Он также добавил, что сейчас воздушные цели РФ залетают не только на территорию Польши, но и в Румынию и Молдову. По мнению генерал-лейтенанта, причина в том, что Путин понимает только язык силы, который Запад не может продемонстрировать.

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"Мы согласовали с поляками, каким образом это можно организационно реализовать с точки зрения формирования совместной системы ПВО. То есть сбивать крылатые ракеты, БПЛА, которые действуют в направлении Польши, еще в западной части Украины. Есть все для этого основания, подготовка. Наши с Польшей президенты все это обсуждали. Однако есть же стратегия США контролируемой эскалации - чтобы чего-то не получилось. Россияне делают что угодно, их союзники Белорусы сбивают, а полякам - нельзя. Надо менять соответствующие политические решения, которые не дают возможность ВС Польши требования своего законодательства", - добавил Романенко.

Российские БПЛА долетают до стран-НАТО

Накануне очередной российский "Шахед" залетел в воздушное пространство Румынии. Страна поднимала в небо свои F-16, однако не открыла огонь по российской цели.

Это не первый случай нарушения воздушного пространства стран НАТО российскими БПЛА. В частности, ранее неоднократно "Шахеды" нарушали воздушное пространство Польши. Во время воздушных атак РФ по западу Украины Варшава регулярно поднимает в небо свои истребители, однако также никогда их не задействует.

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