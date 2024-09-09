Румынские власти утверждают, что пораженные территории - заболоченная местность за пределами городов.

На территории Румынии, недалеко от границы с Украиной, обнаружили обломки российского дрона.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии. Отмечается, что силы Минобороны в воскресенье, 8 сентября, провели мероприятия по поиску возможных обломков беспилотников, которые упали в результате атак, совершенных накануне РФ. Российские оккупанты, в частности, атаковали гражданские объекты и портовую инфраструктуру Украины, вблизи границы с Румынией (Одесская область).

Говорится, что Минобороны в сотрудничестве со специалистами разведки и МВД исследовала окрестности города Периправа уезда Тулча, где они подобрали фрагменты беспилотника российского происхождения для проведения экспертизы.

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Также соответствующие мероприятия проведут в окрестностях города Караорман, где сообщалось о еще одной возможной зоне поражения беспилотниками. Румынские власти утверждают, что упомянутые территории - заболоченная местность за пределами городов, инфраструктура не повреждена.

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Напомним, во время атаки "Шахедами", которую РФ нанесла по Украине, в частности, по Одесской области, Румыния поднимала самолеты F-16. В Минобороны Румынии сообщили, что российские войска утром 8 сентября возобновили серию атак беспилотников по гражданским объектам и портовой инфраструктуре в Украине вблизи границы с Румынией. Говорилось, что в ночь на воскресенье Национальный военный командный центр сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям по установлению мер для оповещения населения в уездах Тулча и Констанца.

Начиная с 2:25, два самолета F-16 ВВС Румынии вылетели с 86-й авиабазы Борча для мониторинга воздушной обстановки. В ходе этих событий система радиолокационного наблюдения обнаружила и отследила траекторию беспилотника, который вошел в национальное воздушное пространство и покинул национальную территорию в сторону Украины.

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