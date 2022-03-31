Премьер-министр Италии Марио Драги рассказал журналистам о своем телефонном разговоре с Владимиром Путиным.

Президент России Владимир Путин сказал премьер-министру Италии Марио Драги, что условия для прекращения огня в Украине пока не созданы.

Об этом Драги рассказал на пресс-конференции, комментируя телефонный разговор с Путиным, пишут Ansa и Reuters.

"Изменил ли Путин свое отношение с начала войны? Ответ сложный. Я думаю, что я заметил изменения, но я осторожно интерпретирую эти знаки, потому что ситуация развивается. Я считаю, что заметил изменения в тоне, но я не могу говорить об этом с уверенностью на основе 40-минутного разговора", - сказал Драги.

На вопрос журналиста, не показался ли ему во время разговора Путин недостаточно информированным, Драги ответил: "По телефону не распознаешь".

"Санкции работают, мир можно достичь, если Украина будет защищаться, иначе мира не достичь", - отметил Драги и добавил, что "мы все хотим увидеть проблеск света".

По словам Драги, Путин также сказал ему, что текущие газовые контракты остаются в силе, и что европейские фирмы будут продолжать платить в евро и долларах, а не в рублях.

"Я понял, но могу ошибаться, что конвертация платежа.... является внутренним делом Российской Федерации", - сказал Драги.

Отвечая на вопрос об увеличении расходов на оборону после вторжения России в Украину, Драги сказал, что Италия достигнет цели НАТО потратить 2% ВВП на оборону в 2028 году, добавив, что это не вызывает споров среди членов его коалиции.

Однако Драги сказал, что будущий экономический прогнозный документ правительства не предусматривает конкретного увеличения расходов на оборону.

"Помогать Украине и показать наше единство в этой войне – это также защита многостороннего порядка, правил, которые сопровождали нас после окончания Второй мировой войны и привнесли демократию, мир и благополучие", - добавил Драги.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля около 5:00 утра Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

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