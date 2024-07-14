Также он назвал условие, при котором Кремль таки начнет искать путь к миру.

Саммит НАТО стал успешным для Украины, поскольку она получила официальное подтверждение необратимости пути в альянс и увеличение обязательств союзников оказывать военную поддержку.

Об этом сказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью Голосу Америки. Он отметил, что "нет хорошего ответа" на вопрос, насколько ближе стала Украина к членству, ведь единственной настоящей гарантией безопасности является ст. 5 договора НАТО, но Украина пока не подпадает под ее действие.

Членство в НАТО, по мнению Ринкевичса, является единственной настоящей гарантией безопасности для Украины. Несмотря на подписание двусторонних соглашений по безопасности со странами-союзниками, а также подписание на саммите Украинского компакта по безопасности, Украина не получила настоящей гарантии безопасности, считает он.

Видео дня

"[Компакт] предоставляет большую поддержку, вооружение и обучение украинских военных. Но нужно признать, что единственная имеющаяся гарантия безопасности - это пятая статья", - отметил он.

По мнению президента Латвии, длина так называемого "моста к членству" может зависеть от нескольких факторов, главным из которых является поддержка союзников.

"Борьба с российской агрессией, увеличение поставок оружия и боеприпасов, снятие всех ограничений на использование этого оружия и ракет, которые мы отправляем - это то, что нужно решить сейчас. Некоторые страны-члены до сих пор имеют ограничения и я надеюсь, что их отменят", - подчеркнул он.

Ринкевичса выразил мнение, что принятие нескольких ключевых шагов больше всего помогут Украине. Во-первых, это предоставление всего необходимого оружия. Во-вторых - снятие любых ограничений на его использование. В-третьих продолжение введения санкций против РФ и Беларуси со стороны Запада. Четвертым шагом являются юридические обязанности в отношении Украины, что касается преступления агрессии.

"Если РФ увидит, что мы имеем успех, она будет искать мира", - выразил убеждение Ринкевичс и добавил, что в настоящее время "Россия не заинтересована", поэтому любое соглашение невозможно.

Саммит НАТО в Вашингтоне

С 9 по 11 июля в Вашингтоне проходил саммит НАТО, на котором было сделано несколько громких заявлений, в частности о создании "моста" к членству Украины в НАТО.

11 июля на полях саммита НАТО был подписан Украинский договор (Ukraine Compact). Документ будет координировать и ускорять помощь Украине в сфере безопасности. Подписантами стали более 20 стран.

Вас также могут заинтересовать новости: