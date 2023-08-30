Скандальный венгерский политик также хочет оставить Крым России.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивает на заключении "договора" с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о новой архитектуре безопасности Украины. При этом он исключил возможное членство Украины в НАТО и любые претензии Киева на оккупированный Крым.

Издание Bloomberg пишет, что венгерский лидер сказал бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону, что Украина находится на пути к проигрышу войны, потому что российские войска превосходят по численности.

"Мы должны заключить соглашение с россиянами о новой архитектуре безопасности, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет Украины, но не членство в НАТО", - заявил Орбан.

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При этом он считает, что возвращение стратегического черноморского полуострова Крыма, который Россия временно оккупировала в 2014 году, до полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, было "совершенно нереалистичным". Он также сказал, что лучшим шансом на мир является возвращение к власти бывшего президента США Дональда Трампа и прекращение военной поддержки Украины.

Позиция Орбана по войне в Украине – главные новости

Нынешний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытался заблокировать помощь ЕС, отказывался поставлять оружие Киеву и неоднократно заявлял, что контрнаступление Украины обречено на провал.

Правительство Орбана также заключило соглашения с Россией в области энергетики, обеспечения поставок газа и продвижения строительства атомной электростанции под руководством России, несмотря на оговорки некоторых союзников по ЕС и НАТО. Венгерский лидер назвал диктатуру Путина моделью, на которой он построил то, что он называет "нелиберальной демократией", противостоящей мультикультурным ценностям ЕС.

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