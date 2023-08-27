Он заявил, что мир якобы "смеется над санкциями" против России.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции против России из-за полномасштабной войны против Украины являются неэффективными.

Как сообщает Telex, об этом он заявил во время выступления на фестивале Транзит. По убеждению главного дипломата Венгрии, Европа пошла по пути "глобализации войны", а не "локализации". Сийярто заявил, что"некоторые европейские политики находятся в военном психозе".

Глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт знает, кто агрессор, но не упомянул о россиянах, но "в этой войне никто не воюет за нас, а каждый воюет за себя". По его версии, США "подтолкнули Европу к соперничеству" относительно того, кто и в каком объеме будет помогать Украине, и этим "мы буквально уничтожаем Европу".

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Зато Сийярто фактически поддержал тезисы Кремля о "замораживании" конфликта, повторив позицию правительства о том, что "война должна закончиться в этот момент".

"Политика санкций провалилась ... во всем мире над политикой европейских санкций смеются", - заявил Сийярто.

Позиция Венгрии относительно войны в Украине

Как сообщал УНИАН, Венгрия заигрывает с агрессором, блокируя помощь Украине. Власти страны объявили о планах заблокировать создание долгосрочного фонда Евросоюза на 20 миллиардов евро для поставки вооруженных сил Украины.

Более того, венгерский премьер Виктор Орбан отказывается считать Путина военным преступником, а кроме того, периодически выдает пророссийские нарративы в адрес Украины. В частности он заявлял о том, что Украина не является суверенным государством, потому что зависит от Запада.

Скандальный министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выдал, что война в Украине продлится четыре года - это якобы позиция ЕС. Впрочем, словацкий глава МИД Мирослав Влаховский резко осадил своего коллегу.

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